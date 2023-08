Turismo, sos a Sorrento: crollo delle prenotazioni ad agosto. Mario Colonna: Mai così male da 40 anni

Allarme da Sorrento, poche prenotazioni ad agosto Nei mesi scorsi c’è stato il pienone delle presenze. Ma ora, paradossalmente, proprio ad agosto, parte un grido d’allarme degli operatori del settore: “per il settore alberghiero e, probabilmente per tutto il comparto dell’ospitalità peninsulare, questo mese sarà il più povero di presenze che si ricordi da quarant’anni a questa parte”. Parole di Mario Colonna proprietario di due hotel tra Sant’Agnello e Massa Lubrense, in Costiera sorrentina. Il motivo? Colonna dice di non voler entrare nel merito “perché le cause sono note a tutti. Anche sui correttivi che andrebbero adottati da parte degli imprenditori da un lato e degli amministratori Pubblici dall’altro” dice, ma poi “chiede di dotarsi, come hanno già fatto Napoli, Roma e altre città, di una struttura pubblico-privato che fissi la strategia di “Politica Turistica” per tutto il territorio e di un team al capo del quale ci sia un “Destination Manager”. “Altrimenti – sostiene Colonna – continueremo a ballare allegramente nel Salone delle Feste del Titanic finchè non affonderemo”. Dal canto suo un politico sorrentino degli scorsi decenni, Raffaele Attardi allarga lo sguardo alla regione Campania “Si prevede che il porto di Napoli nei prossimi anni passerà da 10 milioni ai 20 milioni di transiti. “Dove saranno accolti i passeggeri in arrivo e dove andranno in escursione? E come cambierà la qualità della vita e quella ambientale dentro e fuori il porto? Chi pensa ancora che le vie del mare possano essere un’ alternativa per migliorare i flussi e sgomberare le strade si illude. Le comunicazioni sono un sistema, non si risolve la confusione aprendo continuamente nuove vie, di qualsiasi tipo siano: bisogna pianificare lo sviluppo e per farlo crescere in maniera ordinata puntando alla qualità e non solo ai numeri, al rispetto dell’ambiente e delle persone”, conclude Attardi.