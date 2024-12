Turismo, Spagna protagonista a BTO: tra AI e valore umano

L’Ente Spagnolo del Turismo main sponsor dell’evento a Firenze

Firenze, 30 nov. (askanews) – Spagna protagonista nella due giorni di Be Travel Onlife (BTO) che alla Stazione Leopolda di Firenze rappresenta l’appuntamento di riferimento in Italia su Turismo Digitale, Innovazione e Formazione. Al centro della due giorni un dibattito cruciale per il settore turistico, ovvero il bilanciamento tra Intelligenza Artificiale ed il valore insostituibile dell’interazione umana. Main sponsor dell’importante evento è l’Ente Spagnolo del Turismo, presente con il suo brand Turespagna nella location fiorentina e protagonista anche in due panel su accessibilità e nuove tendenze nel marketing degli influencer.Gonzalo Ceballos, Direttore dell’ente Spagnolo del Turismo: “Siamo molto felici di questa partecipazione al BTO. È una manifestazione in cui tecnologia e turismo si uniscono per favorire le novità. Grazie a questo connubio, l’esperienza turistica è più personalizzata e adeguata alle varie esigenze. Stiamo pensando ad una strategia di turismo sostenibile, sul piano ambientale, sociale ed economico”. Come sempre l’appuntamento del BTO si presenta precursore dei fenomeni che si andranno a sviluppare nel prossimo futuro, e la presenza spagnola, sempre attenta all’utilizzo della tecnologia e agli sviluppi dell’Intelligenza Artificiale, conferma il ruolo centrale del Paese iberico nell’ambito del turismo europeo e internazionale, primo in Europa ad aver istituito un’autorità indipendente per la supervisione dell’Intelligenza Artificiale.Cristina Alvarez, Direttrice comunicazione turismo Asturie, ha dichiarato: “Le Asturie sono un paradiso naturale, un luogo con montagne altissime molto vicine al mare. Il paesaggio è meraviglioso e lì si respira vita e tranquillità. Quindi, la sfida più grande che abbiamo come regione è cercare di fare in modo che le persone con qualche tipo di disabilità possano godere del paesaggio, del contatto con la natura e dello slow travel. Per questo stiamo investendo nel miglioramento dei percorsi e nella creazione di itinerari che permettano alle persone con qualche tipo di difficoltà di accedere ai parchi naturali, fare passeggiate lungo la costa, fare il bagno in mare e godersi questo paradiso naturale”.L’Ente del Turismo spagnolo ha presentato anche un progetto pilota di assistente virtuale conversazionale sul portale Spain.info, sviluppato con modelli di intelligenza artificiale per la facilitazione della pianificazione del viaggio, ma consentirà anche di personalizzare il tono e i contenuti delle conversazioni, offrendo agli utenti proposte di valore su misura.