Turismo, Spazio Campania alla Bit di Milano: la regione punta su aree interne e grandi eventi

Dal 10 al 12 febbraio 2026 la Regione Campania sarà protagonista alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo di Milano con Spazio Campania, un’area dedicata all’interno del Padiglione 11 di Fieramilano Rho (stand F23–F41, K24–K42). Lo spazio è pensato come luogo di confronto istituzionale, promozione territoriale e valorizzazione delle eccellenze regionali.

All’interno di Spazio Campania si terrà, martedì 10 febbraio alle ore 12.00, la conferenza stampa “Il turismo e le città, Regione ed enti locali per una nuova programmazione”, appuntamento di apertura politica e programmatica della presenza campana alla Bit.

All’incontro interverranno Vincenzo Maraio, assessore al turismo della Regione Campania; Teresa Armato, assessora al turismo del Comune di Napoli; Francesco Morra, presidente regionale Anci Campania, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria. La sessione sarà centrata sulla costruzione di una strategia condivisa tra Regione ed enti locali, fondata su governance integrata, coordinamento istituzionale e nuovi modelli di programmazione turistica.

Nel corso della tre giorni, particolare attenzione sarà riservata al panel “Coppa America, fasce costiere, nuovi link per le aree interne, per tutta la Campania”, dedicato alle opportunità legate ai grandi eventi internazionali e al rafforzamento delle connessioni logistiche tra costa e aree interne. L’obiettivo è distribuire i flussi turistici sull’intero territorio regionale, valorizzando i piccoli comuni e le aree interne accanto alle destinazioni costiere più consolidate.

Ampio spazio sarà dedicato anche ai “nuovi turismi” – culturale, naturalistico, religioso, artigianale ed enogastronomico – con focus su innovazione digitale, percorsi esperienziali e valorizzazione delle identità locali. In questo quadro, la Bit ospiterà inoltre una riflessione strategica sulla logistica del turismo regionale, con un panel dedicato a porti e aeroporti come grandi hub della Campania. Tra gli interventi è previsto quello del presidente nazionale di Unioncamere, Andrea Prete, chiamato a offrire una visione di sistema sul ruolo delle infrastrutture e delle reti di accesso nella competitività della destinazione.

Completeranno il programma tavoli su cicloturismo, cammini, percorsi naturalistici e sviluppo delle Dmo territoriali, oltre a momenti di degustazione a cura di Regione Campania e Agenzia Campania Turismo.

L’assessore al turismo della Regione Campania, Vincenzo Maraio, ha dichiarato:

“La Bit è un grande appuntamento per la Campania. In Spazio Campania porteremo l’intero sistema regionale: le nostre eccellenze, le fasce costiere e soprattutto le aree interne, con una visione integrata che abbraccia tutti i turismi. La Regione sarà in campo con una proposta unitaria, puntando su connessioni logistiche, innovazione e valorizzazione dei territori per costruire un modello di sviluppo turistico inclusivo e competitivo“.

La presenza della Campania alla Bit 2026 si configura come una vetrina strategica per il posizionamento nazionale e internazionale della destinazione e come laboratorio di politiche pubbliche orientate a un turismo più diffuso, sostenibile e territoriale.