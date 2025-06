Turismo, spiagge e riviere motore dell’estate: tra giugno e agosto attesi 110 milioni di presenze 

Spiagge e riviere si confermano motore dell’estate: tra giugno e agosto, nei comuni balneari sono attesi 20,7 milioni di arrivi e 110,1 milioni di presenze turistiche, in crescita rispettivamente del +2% e del +1,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Numeri che rappresentano circa la metà del totale degli arrivi e delle presenze complessive della stagione estiva, e che confermano lo status di ‘superpotenza’ del turismo balneare dell’Italia. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Cst – Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, condiviso con il Ministero del Turismo, sulla base di un’indagine condotta su 1.489 imprenditori della ricettivita’ dei comuni balneari italiani.

CRESCONO GLI STRANIERI

In numeri assoluti, gli arrivi dovrebbero crescere di 415mila unita’, mentre l’aumento dei pernottamenti sfiora 1,2 milioni. La domanda italiana rimarra’ anche quest’anno maggioritaria (56,8% dei pernottamenti, +0,6% sull’estate 2024), ma a rinforzarsi è soprattutto l’attrattività nei confronti degli stranieri: nei tre mesi si stimano 47,5 milioni di pernottamenti di turisti provenienti dall’estero, 840mila in più (+1,8%) rispetto alla scorsa estate.

LE PREVISIONI PER MACROAREE

Qualche differenza di andamento del mercato e’ emersa dall’osservazione dei dati per macroaree costiere. Una tendenza particolarmente dinamica e’ prevista per l’area del Basso Tirreno e delle Isole: la variazione stimata e’ del +2,5% e la quota di mercato salira’ ad oltre 11,5 milioni di pernottamenti. Per l’Alto Adriatico la variazione stimata e del +1,4% per un totale di 23,9 milioni di pernottamenti. In base alle segnalazioni ricevute, l’Alto Tirreno prevede una crescita del +1% per un totale di 31,4 milioni di presenze. Per il Basso Adriatico la crescita dovrebbe invece attestarsi al +0,7%, per un totale di 43,2 milioni di presenze.

UN TESORO DA 22 MILIARDI DI EURO

La crescita di quest’anno conferma il trend positivo di medio-periodo del comparto. Negli ultimi dieci anni, infatti, gli arrivi nelle localita’ balneari sono cresciuti del +23,4% e le presenze del +15,9%, un andamento in linea con l’intero sistema Italia, dove gli arrivi segnano +14% e i pernottamenti +16,7%. Nel 2024, si stima che il flusso di spesa generato dalla domanda balneare italiana abbia sfiorato i 22 miliardi di euro.

UN PRODOTTO ALTAMENTE DIVERSIFICATO

Secondo l’ultima classificazione effettuata da Istat sulla caratteristica dei comuni italiani, quelli ad esclusiva e/o secondaria vocazione marittima sono 668, comprese Ravenna Mare e Venezia Lido. In Italia, pero’, non esiste un solo “prodotto mare”, ma se ne possono individuare almeno tre: il mare delle riviere, formato da centri urbani costieri che non vivono solo in estate e offrono svago e divertimento e un alto livello di servizi, attirando soprattutto le famiglie; il mare dei villaggi, che hanno una clientela diversificata – anche se tra i principali target vi sono sempre le famiglie – e che sono piu’ diffusi nel Sud; e infine il mare delle isole minori, che pone piu’ l’accento sulla natura e ha una ricettivita’ ancora limitata.