Turismo, terzo forum internazionale a Milano al via domani con il ministro Santanchè. Focus sui piccoli comuni

È conto alla rovescia per il terzo Forum internazionale del turismo, promosso dal ministero del Turismo e realizzato con Enit Spa, in programma domani e dopodomani al Palazzo del Ghiaccio di Milano, a partire dalle ore 14 (qui il programma completo).

In apertura dell’evento, alle 13.30, la ministro del Turismo Daniela Santanchè terrà un punto stampa per illustrare le prospettive del settore, con particolare attenzione al boom registrato nel 2025, ai dati e al rapporto sui piccoli comuni, curato dal ministero del Turismo.

Il Forum sarà incentrato sul tema dell’undertourism, con il coinvolgimento di ospiti istituzionali, sindaci e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Ad aprire i lavori, il collegamento video della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i saluti istituzionali del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e del presidente del Senato Ignazio La Russa.

Tra gli interventi previsti figurano quelli del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del commissario europeo alle Politiche regionali Raffaele Fitto e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Nel corso della prima giornata sarà presentato anche il sondaggio sui piccoli centri a cura di Alessandra Ghisleri.

La chiusura dell’evento, prevista per sabato 24 gennaio, sarà dedicata alla firma di un protocollo sul turismo sostenibile e sicuro tra il ministero del Turismo, il Viminale e i comuni firmatari della Carta di Amalfi.

La manifestazione si annuncia come un’importante occasione di confronto per ribadire la centralità del turismo italiano e promuovere un modello più sostenibile, capace di valorizzare anche i piccoli centri. Del resto, come ricorda spesso la ministro Santanchè, “il 75% dei turisti si concentra sul 4% del territorio nazionale”.