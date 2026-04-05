Turismo, traina il last minute per la Pasqua nell’area vesuviana

Nella settimana di Pasqua il turismo nell’area vesuviana registra un alto tasso di occupazione, sostenuto da una forte domanda last minute sia interna che europea. Lo segnala Luca Coppola, presidente del Consorzio Costa del Vesuvio che riunisce gli operatori del settore, compresi i servizi, uniti nel condividere gli obiettivi di sviluppo del territorio. C’è ottimismo per il primo test di una lunga stagione all’insegna di arte, cultura e mare. Il mercato conferma la tendenza del last minute, con un picco di richieste atteso tra Pasqua e Pasquetta. “La situazione è tendenzialmente positiva”, spiega Coppola, pur non nascondendo i timori per l’instabilità internazionale e i costi energetici. “Così come abbiamo appreso dalla lezione del Covid, guardiamo sempre il bicchiere mezzo pieno, ovvero – precisa – guardiamo con attenzione al turismo domestico che può essere un incentivo per attrarre un maggiore flusso dall’Italia per quest’estate. Per questo pensiamo a delle offerte ad hoc”. L’opportunità è data dall’evento dedicato al turismo outdoor in programma dal 10 al 12 aprile a Capaccio Paestum: “In quell’occasione – annuncia il presidente del Consorzio – incontreremo gli operatori per indirizzarli verso destinazioni ed esperienze local puntando a favorire un turismo sostenibile intorno al Vesuvio, con un’attenzione ai tour culturali, ai percorsi enogastronomici, educando così i turisti a conoscere i siti archeologici di Pompei, Oplontis, Ercolano di cui il prossimo anno ricadono i trenta anni dalla nomina a sito Unesco”. Non solo. Per esperienze naturalistiche e culturali alternative e complementari, Coppola indica “la Reggia di Portici, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, il Matt di Terzigno e l’Antiquarium di Boscoreale fino al Museo Archeologico di Castellammare di Stabia e i Monti Lattari. L’idea – chiarisce – è quella di un turismo capace di offrire molteplici attività”.