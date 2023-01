Turismo, ‘Vale un viaggio’ guida alla scoperta di 101 meraviglie d’Italia

(Adnkronos) – L’Italia va riscoperta e consapevolmente comunicata con cognizione, entusiasmo, idee innovative. Prerogative che richiedono tempo, conoscenza e passione autentica. Su questa traccia è nato il progetto di collana ‘Vale un Viaggio’ (Editore Cinquesensi), opera di Beba Marsano, giornalista e critica d’arte, che ha percorso in lungo e largo il Bel Paese andando a selezionare e a svelare ancora 101 luoghi d’arte e di bellezza (i primi due titoli risalgono al 2016 e al 2018), fuori dai tradizionali percorsi proposti. L’obiettivo è non solo quello di fornire al lettore una preziosa antologia di siti artistici e luoghi naturalistici da riscoprire e proporre nel loro oggettivo valore, ma anche di trasmettere le emozioni vissute in prima persona.

Il risultato è al scoperta di grandi e piccoli capolavori di ogni regione d’Italia: siti archeologici, musei d’arte e d’arti applicate, remoti cicli di affreschi, collezioni private, a volte di sorprendente valore, piazze e scorci, da intendersi come paradigmi di uno specifico periodo architettonico.

A conclusione del racconto di ogni tema l’autrice, secondo la felice idea di invitare il visitatore a una sosta meno affrettata, suggerisce un albergo e un ristorante, ma anche un negozio di griffe, un’azienda vitivinicola o, quando ha ritenuto opportuno, un ulteriore suggerimento per un più esauriente piccolo viaggio d’arte, nell’immediato contorno del territorio. Un‘opera, dunque, che si propone come un modello di comunicazione culturale pensato per la valorizzazione del nostro Paese, facendo forza sulla sua bellezza.