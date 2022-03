Turismo, verso un meno 25% di arrivi dall’Est Europa

“Quest’anno, dopo la, il mercato russo poteva essere una risorsa per la Sicilia e il Sud”. Lo dice, vice presidente regionale di Federalberghi Sicilia, in merito alle ripercussioni negative che il conflitto trapotrebbe avere sul turismo. “Nel caso in cui il conflitto dovesse continuare, tutto ciò potrebbe avere anche conseguenze negative sia sul turismo che sul settore alberghiero , con unche verrebbe a mancare” . Il riferimento non è solo ai turisti russi ma a tutti quelli provenienti dall’. “In un periodo di post pandemia, con concrete speranze di ripresa, questa è una mazzata durissima per le imprese”.