Turismo e vino, “Cantine Aperte” al via anche in Campania

Due mesi ricchi di esperienze tra i filari delle vigne italiane con Cantine Aperte in Vendemmia, che dal 2 settembre, con i primi appuntamenti in Toscana, Lombardia, Veneto, Marche, Campania e Piemonte, vedono protagonisti gli appassionati nelle cantine del Movimento Turismo del Vino. Durante i numerosi appuntamenti, visibili sulla pagina del MTV, sarà possibile vivere in diretta il momento clou dell’anno enoico, quello della raccolta dell’uva. Tanti gli appuntamenti nelle diverse regioni, con mostre d’arte, spettacoli, concerti e molto altro, snodati lungo un calendario che tiene conto dei differenti momenti della vendemmia nelle diverse zone d’Italia. Per Cantine Aperte in Vendemmia e per i successivi eventi MTV 2018 il Movimento ha ricevuto dal MIBAC il patrocinio per l’Anno del Cibo Italiano, “un riconoscimento all’importante lavoro che il Movimento Turismo del Vino fa per l’enologia e per il turismo, nonché per la cultura italiana” spiega il Presidente del Movimento Nicola D’Auria “la nostra associazione, grazie ai soci in tutte le regioni italiane, porta avanti uno sforzo continuo con iniziative ed eventi tutto l’anno, come appunto Cantine Aperte in Vendemmia, che anche quest’anno ha tutte le premesse per essere un grande successo”.

Le cantine aprono le loro porte per accogliere i turisti e mostrare loro i segreti di una fase cruciale della produzione, nella quale vengono formulate anche le previsioni su quella che sarà la qualità della vendemmia, anche sulla base di quelle che sono state le condizioni meteo dell’estate. Sul sito internet del Movimento Turismo del Vino è possibile reperire tutte le informazioni sulle tappe di settembre e ottobre nelle varie regioni italiane, costantemente aggiornate, andando alla pagina: www.movimentoturismovino.it/it/eventi/4/cantine-aperte-in-vendemmi a/ In Piemonte (da settembre fino al 14 ottobre), Puglia (Domenica 7 ottobre) e Campania (da settembre fino al 28 ottobre) sarà possibile ad esempio usufruire di visite guidate con brindisi in vigna, vivendo anche l’esperienza “antica” della pigiatura coi piedi, così come veniva svolta tradizionalmente nei tini in legno. Negli eventi saranno previsti anche momenti dedicati ai bambini che potranno quindi accompagnare i genitori nelle visite. Spazi per i più piccoli anche nelle Marche (fino al 24 settembre). In Lombardia (dal 2 settembre fino al 7 ottobre) i riflettori sono puntati ovviamente sulla Franciacorta, ma sono tanti i luoghi speciali per vivere una giornata unica nei filari. Il tema scelto da MTV Toscana (appuntamenti per tutto il mese di settembre) per l’edizione 2018 è invece la merenda, evento conviviale tra i wine lovers, che potranno accedere a uno dei momenti più importanti e affascinanti del lavoro delle aziende vinicole, e le maestranze stesse, a partire dai proprietari delle aziende, che guideranno in un viaggio inedito i partecipanti all’evento.