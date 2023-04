Un turista italiano sarebbe morto in un attentato avvenuto a Tel Aviv, secondo quanto riporta il sito Walla news. La vittima, la cui identita’ non e’ ancora nota, e’ un uomo di una trentina di anni. “Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv”, si legge sul profilo twitter della Farnesina. Ci sarebbero anche feriti.