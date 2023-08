Turista perde una busta con 5 mila euro, la ritrova un consigliere regionale

Una vacanza che poteva costare carissima, quella di un turista argentino in ferie all’isola d’Elba. Oltre 5mila euro, contenuti in una busta distrattamente dimenticata nel bazar della spiaggia di Cavoli. A ritrovarla Marco Landi, titolare del negozio e consigliere regionale della Toscana, che nel giro di qualche ora è riuscito a risalire al proprietario della preziosa busta, l’architetto argentino Antonio Guillermo, in vacanza sull’Isola con la famiglia. “Fortunatamente – spiega Marco Landi (Lega) – nella busta c’erano degli scontrini di acquisti precedenti. Ho contattato i negozianti e grazie alle informazioni ricevute ho scoperto che risiede in un residence vicino a Cavoli. A quel punto è stato facile contattarlo”. Un caffè insieme, i ringraziamenti del turista distratto, una stretta di mano e l’augurio di buona prosecuzione di vacanza. ”In un’estate in cui divampano le polemiche sugli scontrini e sui prezzi sono felice che al suo ritorno a casa l’architetto possa portare con sé non solo il ricordo della bellezza della nostra Isola ma anche di questo episodio”, conclude Landi.