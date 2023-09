Turista romana si infortuna nel Trapanese, soccorsa e tratta in salvo

TRAPANI (ITALPRESS) – Nel primo pomeriggio, i tecnici della Stazione Palermo del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti a Cala Tonnarella dell’Uzzo, nella zona nord della Riserva dello Zingaro, per il recupero di una turista romana infortunatasi ad una gamba a causa di una caduta nella zona antistante la battigia. Allertati dalla Centrale Operativa del 118, le squadre di soccorso hanno raggiunto la donna e, dopo avere immobilizzato l’arto infortunato, hanno imbarellato la malcapitata, impossibilitata a muoversi autonomamente, per essere trasportata, mediante barella portantina, fuori dalla Riserva, dove ad attendere erano presenti i sanitari del 118 con un’ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione. vbo/gsl