Turista scippato dell’Hublot da 30mila euro: 17enne arrestato a Napoli

Un 17enne è stato arrestato a Napoli per la rapina di un orologio marca Hublot del valore di 30mila euro ai danni di un turista straniero. La rapina è avvenuta lo scorso ottobre nei Quartieri Spagnoli. Nei confronti del 17enne, che ha agito insieme a un complice già arrestato, gli agenti della Squadra mobile di Napoli e del Commissariato Montecalvario hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile, emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della Procura. Le indagini hanno ricostruito le fasi della rapina attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e dei profili social utilizzati dal 17enne e dal suo complice. Inoltre, il 17enne è stato riconosciuto da un accompagnatore della vittima sia in sede di individuazione fotografica che di ricognizione di persona, svolta con le modalità dell’incidente probatorio.