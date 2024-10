Turisti in Italia, le recensioni su Tripadvisor: Le maggiori “fregature”? In Costiera Amalfitana

Sebbene l’Italia non sia la destinazione più economica al mondo, non è neanche tra le più costose. Anzi, è molto più accessibile rispetto ad altre mete dell’Europa occidentale, come il Regno Unito e la Scandinavia. Tuttavia, è importante saper riconoscere ed evitare i luoghi che potrebbero farti sentire fregato.

Certo, non si va in vacanza con l’intenzione di risparmiare su tutto, ma non si vorrebbero nemmeno spendere centinaia di euro per visitare attrazioni che poi si rivelano deludenti. Quindi, quali monumenti italiani meritano davvero la fatica di essere visitati e il costo del biglietto d’ingresso, e quali invece è meglio evitare? Il team di Casinos.com si è messo in missione per scoprirlo. Ha analizzato le recensioni su Tripadvisor per individuare i luoghi che ricevono più segnalazioni di parole chiave come “fregatura”, “troppo caro” e “prezzo esagerato”. In questo modo ha identificato le attrazioni che non valgono affatto il prezzo del biglietto.

monumenti italiani recensioni parole chiave fregurta % Costiera Amalfitana 1331 50 3.76% Galleria Vittorio Emanuele II 30288 1082 3.57% Ponte Vecchio 21225 708 3.34% Piazza San Marco 37816 1167 3.09% Piazza Navona 40002 1022 2.55% Pompeii Archaeological Park 23951 562 2.35% Arena di Verona 18927 427 2.26% Leaning Tower of Pisa 24141 492 2.04% Spanish Steps 23088 426 1.85% Vatican Museums 41481 664 1.60% Doge’s Palace 27146 406 1.50% Gallerie Degli Uffizi 39266 435 1.11% Basilica di San Marco 29250 272 0.93% Colosseum 150333 1308 0.87% Duomo di Milano 58936 433 0.73% Piazza del Duomo 22759 135 0.59% Piazzale Michelangelo 34065 197 0.58% Sistine Chapel 20358 117 0.57% Museo Cappella Sansevero 22330 122 0.55% Valle dei Templi 18637 94 0.50% St. Peter’s Basilica 41662 180 0.43% Foro Romano 25324 102 0.40% Pantheon 80059 299 0.37% Fontana di Trevi 104019 353 0.34% Duomo – Cattedrale di Santa Maria del Fiore 29140 99 0.34% Palatine Hill 25382 60 0.24% Sassi di Matera 16216 13 0.08%