Turisti-ladri ad Anacapri sorpresi dai finanzieri. Restituita la refurtiva. La negoziante non denuncia la coppia

Sono stati sorpresi dai finanzieri – che li tenevano d’occhio attraverso le telecamere di sorveglianza – mentre stavano rubando occhiali da sole da un negozio del centro storico di Anacapri. Il nucleo mobile della Guardia di Finanza di Capri (coordinata dal luogotenente Antonino De Martino, composto dal maresciallo Michele Spitaleri e dai finanzieri Marco Vincenti e Pasquale Caponnetto) hanno ripercorso le strade del tour della gita dei due turisti-ladri e in poche ore li hanno individuati. Addosso avevano la refurtiva che è stata restituita alla titolare del negozio. La negoziante si è ripresa gli occhiali rubati, ha ringraziato i militari ma ha preferito non denunciare la coppia nei confronti della quale, secondo quanto prevede la nuova normativa, non potrà essere emesso alcun provvedimento.