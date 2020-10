Tutela + Altamura Group, Giuseppe Altamura: Tutela +, l’assistenza che facilita la vita

U n servizio unico, consolidato, sempre innovativo. Tutela+ ha ormai compiuto il salto di qualità da idea vincente a realtà affermata. Un servizio di assistenza legale e gestione danni che trova la sua massima efficienza nel pronto intervento di pulizia e ripristino post incidente.

Tutela+ risolve problemi ad aziende e famiglie ottimizzando i tempi e massimizzando i risultati oltre le aspettative. “Siamo presenti sia al fianco delle famiglie, con una copertura totale che si estende a tutti i componenti – spiega Giuseppe Altamura, amministratore unico di Altamura Group e fondatore di Tutela+ – sia a supporto delle aziende di qualsiasi dimensione.

Ad esempio negli Interporti abbiamo effettuato degli interventi per messa in sicurezza, bonifica e risoluzione di tutte le conseguenze degli incidenti occorsi. Di recente un armatore, invece, ci ha chiamato per via di un carico che aveva perso dell’acido e noi siamo intervenuti sia per pulire e rendere di nuovo agibile l’area sia per tutto l’aspetto burocratico relativo alle pratiche assicurative”.

Altro caso ha interessato un imprenditore di trasporti merci, che a seguito di un sinistro stradale, ha subito usufruito del “kit del sinistro” dato da noi in dotazione su ogni mezzo aziendale. L’imprenditore ha beneficiato nell’immediato del supporto grazie alla tempestiva assistenza telefonica che gli ha permesso di gestire il caso ed ottenere il massimo risarcimento nel minor tempo possibile.

L’assistenza abbraccia anche altri campi. La copertura si attiva nel caso di un mancato rispetto degli accordi contrattuali ad esempio per le vertenze con agenzie di viaggio, compagnie telefoniche, società di fornitura di luce e gas, per acquisti difettosi o, nel caso di assicurati business, per problemi con fornitori, recupero crediti, contestazioni di sanzioni amministrative, contestazione di franchigie assicurative.

Tutela+ oltre a fornire assistenza legale completa è quindi un presidio determinante per quanto riguarda la protezione dell’ambiente e il ripristino dei luoghi a seguito di un incidente.

“Un’attenzione all’ambiente – evidenzia il dottore Altamura – che si estende anche ai clienti. Affidandosi a noi diventano loro stessi delle sentinelle per la tutela dell’ambiente contribuendo attivamente in un’etica per la sostenibilità e per la sicurezza.

Durante un incidente stradale, oltre ai danni causati alle persone e ai veicoli, si producono rifiuti solidi e liquidi o perdita di carico i quali hanno un impatto ambientale e possono essere causa di altri sinistri (circa 13.000 sono gli incidenti stradali causati dalla mancanza o errata attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente). Noi di Tutela+ con circa 600 centri specializzati e un numero verde h24 siamo presenti in tutta Italia per garantire una copertura nazionale. Provvediamo a ripulire la strada da qualunque residuo, liquido o solido, dell’incidente, mettendo in sicurezza la strada per scongiurare eventuali altri pericoli e altro inquinamento ambientale ”.

Tutela+sta estendendo sempre più la propria rete di assistenza grazie all’apertura di una serie di touch point in giro per l’Italia. Dopo Napoli e Milano ora l’azienda è presente anche su Roma.

Oggi in Italia Tutela+ rappresenta la prima società privata di assistenza legale e servizi di pronto intervento, fornendo i propri servizi a oltre 7mila clienti così distribuiti: mondo industriale, assicurativo, enti, istituzioni, professionisti e privati.