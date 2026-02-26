Tutelare i marchi storici e il loro patrimonio di competenze: nasce il premio Maestro del Made in Italy

Rafforzare il legame tra sistema produttivo e sistema formativo e trasformare il patrimonio industriale italiano in uno strumento educativo e di sviluppo per le nuove generazioni. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto oggi tra la Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy e l’Associazione Marchi Storici d’Italia.

L’accordo è stato firmato dal presidente della Fondazione, Giovanni Brugnoli, dal presidente dell’Associazione, Massimo Caputi, e dal vicepresidente vicario dell’Associazione e presidente del Gruppo Giovani dei Marchi Storici, Armando De Nigris, al termine dell’evento di presentazione della Fondazione. Si tratta del primo accordo formalmente approvato dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, che opera sotto l’egida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le iniziative previste dal Protocollo

L’intesa prevede l’avvio di una collaborazione strutturata finalizzata a valorizzare il Made in Italy come leva culturale, educativa e industriale. Tra le prime azioni operative rientrano l’attivazione di un Programma nazionale di viaggi di istruzione e percorsi formativi presso i musei e le aziende dei Marchi Storici, la collaborazione alla valorizzazione dei contenuti dell’Esposizione nazionale permanente del Made in Italy, il contributo al Premio annuale “Maestro del Made in Italy” e la partecipazione alle iniziative di orientamento del Job Tour del Made in Italy.

L’obiettivo è mettere in relazione diretta le imprese che hanno segnato la storia produttiva del Paese con studenti e giovani, offrendo loro l’accesso a musei d’impresa, archivi, siti produttivi e competenze che raccontano l’evoluzione del tessuto industriale italiano.

Il ponte tra memoria produttiva e nuove generazioni

“La fondazione ha l’obiettivo di valorizzare le imprese e le competenze del nostro Made in Italy”, ha spiegato Giovanni Brugnoli. “L’accordo che firmiamo con l’Associazione Marchi Storici d’Italia dà il via ad una collaborazione in cui le aziende che hanno fatto la storia del nostro Paese e contribuito alla valorizzazione del Made in Italy entrano in contatto diretto con i giovani, per far continuare nel tempo e accrescere ancora di più il brand Italia. Diamo così ai nostri ragazzi in dote la storia e la sapienza di chi ha fatto grande l’Italia”.

Per Massimo Caputi, i Marchi Storici rappresentano “luoghi vivi di memoria produttiva, innovazione e responsabilità sociale”. “Attraverso questo Protocollo intendiamo mettere al servizio dei giovani la Rete Nazionale dei Marchi Storici, un patrimonio che comprende musei d’impresa, archivi, siti produttivi e competenze che raccontano il valore autentico del Made in Italy. Crediamo che l’incontro tra sistema formativo e sistema produttivo sia una leva strategica per rafforzare orientamento, consapevolezza e occupabilità delle nuove generazioni”.

L’intesa punta così a consolidare un modello di collaborazione stabile tra formazione e impresa, con l’ambizione di rendere il Made in Italy non solo un marchio riconosciuto nel mondo, ma un percorso concreto di crescita professionale per le nuove generazioni.