Tutta italiana la nuova Fiat 500e

La prima generazione della 500 fu lanciata nel 1957, e motorizzò l’Italia. Cinquant’anni dopo toccò alla versione voluta da Sergio Marchionne, e rilanciò il Lingotto nel mondo. Alla vigilia del matrimonio Fca-Psa, arriva la 500e che rappresenta una rivoluzione pari alle precedenti piccole Fiat.

La nuova piccola è interamente prodotta e assemblata a Torino, nella E-plant di Mirafiori dove convergono componenti da tutto il mondo ma il progetto e anche lo spirito sono totalmente italiani.

Grazie agli incentivi, la nuova elettrica costa 25.200 euro nell’allestimento Icon, 23.700 in quello Passion e 19.900 nella versione Action, pensata per i giovani e un uso prevalentemente cittadino. Se agli incentivi si aggiunge la rottamazione di un’altra vettura, i prezzi calano ancora: 15.900 euro per la Action, 19.400 per la Passion e 20.900 per la Icon. Valori in linea con il prezzo medio di una 500 con motore termico. La nuova 500e è in vendita da questo fine settimana, il lancio è accompagnato da uno spot con Leonardo Di Caprio, entro fine anno sarà presente in tutti i concessionari europei cominciando da Svizzera, Francia e Germania.

Dietro l’angolo, spiegano fonti Fca, ci sono gli Stati Uniti dove la 500e potrebbe essere messa in vendita in un futuro non troppo remoto. Probabile che arrivi anche una versione Abarth, tra non molto. Da subito invece arriva la 3+1 con una terza piccola porta dal lato passeggero, che si apre controvento e, grazie all’assenza del montante centrale inglobato nella porta stessa, permette di salire a bordo più agevolmente, di caricare e scaricare oggetti voluminosi con maggiore facilità.

Tutto questo con un incremento di soli 30 kg. Gli interni di questa versione, come delle altre della 500e sono stati completamente rivisti, e grazie alle dimensioni leggermente maggiorate rispetto alla sorella con motore termico, l’abitabilità è da segmento superiore. Sparisce la leva del cambio, sostituita da quattro pulsanti con le diverse opzioni del cambio automatico.

Nuova anche la plancia ma soprattutto l’architettura della vettura, con le batterie che sono integrate nel pianale, e spostano il peso verso il basso. Alla guida l’effetto è sorprendente, con tenuta di strada in curva non paragonabile alle precedenti versioni. L’accelerazione è bruciante, e non essendo accompagnata da alcun rumore del motore, sorprende doppiamente.

La 500 Action è equipaggiata con un e-motor da 70 kW con accelerazione da 9,5 sec 0-100 km/h e una velocità autolimitata a 135 km/h mentre l’autonomia è di 180 km nel ciclo misto, che superano i 240 nell’uso urbano. Per la ricarica, bastano 10 minuti per assicurarsi 50 km di percorrenza. Tra i sistemi di assistenza alla guida: Drowsy Driver Detection che monitora il livello di concentrazione del conducente; Autonomous Emergency Braking, il Lane Keep Asssit, e il Traffic Sign Recognition che legge i cartelli stradali e suggerisce la velocità da mantenere. Mentre, per quanto riguarda la connettività, il nuovo sistema di infotainment è molto più semplice delle precedenti versioni, rappresentando il nuovo standard Fca. La versione Passion ha un’autonomia fino a 320 km nel ciclo WLTP che aumentano fino a 460 km nel solo uso cittadino, è dotata di fast charge da 85kW, che consente di ricaricare da batteria scarica l’80% del range in 35 minuti.

Ancora più ricco il bouquet di tecnologie disponibili. Infine, la Icon che in più dispone di un display touch “cinerama” da 10,25″ con navigatore e sistema Uconnect 5.

Per facilitare la svolta elettrica, Fiat ha creato un vero e proprio ecosistema, con easyWalbox che porta la ricarica plug and play a casa, grazie a un accordo con Engie Eps. C’è poi l’app My Easy Charge, mentre in campo assicurativo con Assicurazioni Generali vengono fornite soluzioni personalizzate in base allo stile di guida e al reale utilizzo del veicolo. Nuove anche le formule di finanziamento pensate da Leasys. La rivoluzione è dietro l’angolo, e come tutte le vere trasformazioni, è silenziosa e ogni giorno fa un passo in avanti.

