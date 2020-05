Tutta la gamma Hybrid ti aspetta nelle concessionarie Suzuki

Con il miglioramento delle statistiche relative alla diffusione del Covid-19 e l’avvio di un progressivo ritorno alla normalità da parte del Paese, le Concessionarie Suzuki riaprono le porte al pubblico e i clienti possono recarsi in salone per richiedere maggiori informazioni e vedere da vicino i modelli della gamma, che dall’inizio del 2020 è completamente elettrificata e convertita all’ibrido. Rispetto è la parola chiave attraverso la quale la rete Suzuki stessa si adegua ai protocolli ministeriali. E infatti il Kanji “Kei”, che in giapponese significa rispettare con il cuore, sintetizza perfettamente la filosofia che guida da sempre il lavoro e la relazione con il Cliente della Rete Ufficiale del marchio di Hamamatsu. Durante la fase di lockdown, Suzuki, attraverso un processo di digitalizzazione già iniziato prima della pandemia, ma che ha visto in questa emergenza una forte spinta in tutti i comparti della vita di ciascuno di noi, ha aperto nuovi canali di comunicazione con i clienti.

La novità principale è stata l’attivazione del programma Suzuki Smart Buy, che va ad ampliare le funzionalità del sito ufficiale e consente di prenotare una nuova Suzuki comodamente da casa, in totale sicurezza. Si può consultare la pagina dedicata a ciascun modello, scegliere la versione a lui più adatta e configurarla come preferisce. Si potrà scegliere on line tutta la gamma Suzuki dotata di tecnologia Hybrid, Ignis, Swift o Swift Sport, Vitara e S-Cross, e accedere ad un prezzo esclusivo.

La prenotazione della propria Suzuki avviene con un semplice acconto tramite piattaforma PayPal, con la garanzia e la sicurezza di poter cambiare idea e riavere i soldi indietro con la stessa massima flessibilità che contraddistingue tutti gli acquisti online. Il sito Suzuki permette anche di richiedere una prova su strada dei vari modelli della gamma di Hamamatsu. Per prenotare un test drive occorre cliccare su “Prova” sotto l’immagine di ogni modello in home page, oppure sul tasto “Provala” selezionando la concessionaria più vicina e inviando l’apposito form compilato online. La prenotazione online è utile per ottimizzare al massimo i tempi di prenotazione.

La svolta tecnologica compiuta con Suzuki Smart Buy è al centro anche di una nuova campagna di comunicazione, che si articola attorno a un emozionante spot televisivo. Le immagini del filmato sono suggestive e raccontano come le nostre vite siano sempre più legate a una dimensione digitale. Suzuki Smart Buy permette di entrare nel mondo Suzuki con il semplice click e consente di acquistare online le auto, le moto e i motori fuoribordo Suzuki in un modo alternativo, facile e senza barriere, complementare al tradizionale servizio negli showroom.

