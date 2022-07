“Tutte le strade partono da Roma”, Ferrovie dello Stato Italiane investe in startup per il sociale

di Francesco Garibaldi

Aurelia, Cassia, Flaminia, Salaria, Tiburtina, Casilina, Appia, Ostiense e potremmo citarne molte altre: da secoli “Tutte le strade portano a Roma”. E continuano a farlo anche oggi, esaurendosi nei pressi del centro della Capitale, nonostante tutte le sue criticità logistiche ed organizzative a tutti visibili e note. Proprio per cercare di calmierare queste ultime, con l’obiettivo di garantire una maggiore sostenibilità urbana e promuovere una forte inclusione sociale, le iniziative messe in campo da istituzioni e aziende pubblico-private sono innumerevoli. Tra esse, spicca “Tutte le strade partono da Roma”, la Challenge Open Innovation del Gruppo FS, con il supporto di LVenture Group, la partecipazione della scuola di Eni per l’impresa “Joule”, Elis, Binario95 e l’Osservatorio Nazionale della Solidarietà nelle stazioni italiane, che, ribaltando il proverbio di cui sopra, è alla ricerca di startup e PMI con soluzioni innovative e ad alto impatto, regolarmente iscritte presso la Camera di Commercio, che siano in grado di migliorare i servizi e la vivibilità cittadina in un’ottica di integrazione sociale delle persone che vivono in stato di fragilità ed emerginazione.

I candidati possono infatti presentare (su Innostation – il portale di FS dedicato all’Innovazione – fino al 20 luglio) le proprie idee disruptive, a patto che vengano sposati gli obiettivi di ampliare le modalità di reinserimento sociale delle persone in stato di fragilità; migliorare la fruibilità degli spazi e servizi di assistenza già attivi nelle aree delle stazioni Termini e Tiburtina di Roma, nei cui spazi sviluppare nuove attività che integrino sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale; promuovere piani di sensibilizzazione della cittadinanza temi della fragilità sociale e iniziative di comunicazione e cambiamento culturale che puntino il focus sulla realtà quotidiana delle persone che vivono queste difficoltà, per le quali arricchire ulteriormente l’offerta di servizi e modalità di accoglienza.

Perché come dice l’economista israeliano e fondatore della teoria della crescita economica unificata Oded Galor: “Le disuguaglianze dell’attuale fase storica non sono per sempre. Ma possono venire quanto meno ridotte attraverso l’educazione, la tolleranza e la parità di genere”. E, a questo punto, anche con l’inclusione e l’attenzione all’altro, la cura degli spazi pubblici e la promozione di una cultura di ascolto, comprensione ed innovazione, da mettere poi in pratica in un percorso di Incubazione gratuito, gestito da LVenture Group, nell’Innovation Hub di FS alla Stazione Termini, per poi testare “sul campo” la soluzione proposta. Ed aggiungere valore e ridare slancio all’area di uno snodo nevralgico di quella che rimane una delle città più belle del mondo.