Tutti a casa o quasi

Il fine settimana in corso, il penultimo di agosto, come d’abitudine, segna la fine delle vacanze per la maggior parte degli italiani. Di per se è già qualcosa di non gradevole, tra code sulle strade e altre noie del genere che attentano alla riconquistata serenità grazie ai giorni di vacanza. Quest’anno chi ha staccato la spina all’ inizio del mese, reinserendola troverà non poche novità, quasi tutte sgradevoli. All’interno dei confini dello Stivale, in preparazione delle elezioni di settembre, i capi degli schieramenti politici hanno dato il peggio di loro stessi e quanti sono partiti convinti che Tizio fosse alleato di Caio, non crederanno ai propri occhi quando vedranno il primo andare a braccetto con Sempronio. Alleati quindi contro il secondo, che nel frattempo ha stretto un patto di sangue con Mevio. Ne trarranno immediatamente la conclusione che per il Paese sta per iniziare un periodo di ingovernabilità, l’ennesimo, che metterà in serio rischio il concretizzarsi di appuntamenti con la storia di importanza vitale. Tanto al fine di poter rimanere nel ristretto novero dei paesi industrializzati. Nel momento attuale l’Italia è oggetto di sorveglianza speciale a livello internazionale. La EU, che con il governo precedente ha dato prova di grande fiducia e volontá di collaborazione con Roma, al momento starà avendo non poche perplessitá sulla prosecuzione del finanziamento del PNRR. Qualcosa è trapelata in maniera abbastanza esplicita dall’intervento al meeting di Rimini del commissario Gentiloni. Volando alto, senza soffermarsi sui particolari, ha affermato che sarebbe un grosso errore per il governo prossimo venturo sostenere che quel piano debba essere riscritto daccapo.È normale che lo stesso abbisogni di adattamenti per le nuove situazioni che sono venute a crearsi nel mondo. É altrettanto vero che stravolgimenti di ogni genere rischierebbero di bloccare le erogazioni ancora attese. Senza dimenticare che buona parte delle providenze disposte sono veri e propri prestiti e, come tali, devono essere restituiti. Da appena fuori dei confini europei, dal Cremlino per essere espliciti, l’Italia e gli italiani stanno ricevendo insulti inauditi. L’autarca in disarmo Medvedev, certamente avallato dalla Nomenklatura, si concede ai mezzi dell’ informazione con un vero e proprio delirio di onnipotenza nei confronti della campagna elettorale in corso nel Bel Paese. Arriva a dare, quel personaggio senza qualità, indicazioni di voto agli italiani motivate con il vagheggio di argomenti fantastici che sembrano usciti, in versione autentica, dai filmati dei discorsi di Lenin. Ancora una volta, chi ha ascoltato la lettura del messaggio inviato dal Presidente della Repubblica al Presidente dell’Associazione per l’amicizia tra i popoli, avrà notato che sono diversi i modi in cui il Primo Cittadino svolgerà la sua funzione principale, quella di garante della Costituzione. Con quella nota Mattarella ha colto l’occasione per biasimare il comportamento del Cremlino che sta portando una guerra senza criterio fino al centro dell’ Europa, minando alla base decenni di convivenza pacifica e costruttiva. Lo sta facendo anche grazie all’opera di ruderi riclati come quell’ex presidente. In tal modo ha messo in riga un personaggio che non ha mai brillato di luce propria, Medvedev, quando era attivo e, attualmente, vorrebbe riscattarsi maldestramente scimmiottando i comportamenti di Kruscev. Lunedì gli italiani saranno al pezzo e non sarà per loro facile digerire situazioni negative già ai blocchi di partenza. Tra essi l’aumento strabiliante dei costi energetici già annunciati dal Cremlino e il massiccio ricorso all’attivazione dei vari ammortizzatori sociali. Pur mancando ormai un mese e pochi giorni alle votazioni per eleggere il nuovo Parlamento, sembra che tra i competitors le distanze vadano aumentando anziché ridursi.

L’unica soluzione perché quel prossimo appuntamento possa essere di aiuto per la causa, potrebbe essere un ravvedimento operoso dei protagonisti per affrontare insieme i gravi problemi già in essere e gli altri che stanno per presentarsi. Su tale ipotesi grava una pregiudiziale: quella dei capponi di Renzo nei Promessi Sposi. Il loro comportamento è da sempre congeniale agli italiani.