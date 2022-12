Tutti pazzi per Eles, Ester Gatta brinda con amici e clienti nelle boutique di via Carducci

“Tutti pazzi per Eles”, il fashion brand fondato circa 10 anni fa dalla vulcanica Ester Gatta, imprenditrice ed artista di successo. Sempre più presente con il suo raffinato mood ”pensato” per la clientela di ogni età che ama essere “cool” in ogni ora della giornata, in tutta la penisola, da Verona a Milano a Roma, come partner di esclusivi fashion events, Eles alias Ester Gatta ha voluto omaggiare la folta ed esclusiva clientela di Napoli, sua città d’origine, con un effervescente brindisi augurale nelle sue due boutique dedicate al dressing for man and for woman in via Carducci 46-48, nel cuore di Chiaia, “salotto” di Napoli. Ad accogliere gli ospiti, in primis gli special guest Veronica Maya, Federica Calemme, Miriam Candurro, Vincenzo Ferrara accanto a Carla Della Corte, Alessandra Stentardo, Maria Teresa Ferrari, Roberta Buccino Grimaldi, Iris Savastano, Patrizia Pecorella, Patrizia Docimo, Bianca Imbembo e tanti altri esponenti del “bel mondo partenopeo”, flute di champagne ghiacciato e delicatesses a forma di ali, simbolo del brand. A ravvivare l’atmosfera , le note musicali modulate dal dj Stefano La Pegna, che hanno scandito i piacevoli momenti dello shopping natalizio di cadeaux, proposti con special price dallo staff “Eles” coordinato dal Direttore Vincenzo Castaldo. Molto significativo l’augurio di Mrs Eles, Ester Gatta for Christmas night, che a fine serata , ha esclamato a tutti i suoi ospiti: “Battete le ali verso la felicità, inseguendo i vostri sogni!”.