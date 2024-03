Tutti vanno da tutti, sono i politici del momento, globetrotters a tempo pieno

Sabato Il Cancelliere Scholz è stato ricevuto da Francesco, nel suo studio al Vaticano. Certamente, oltre a essere stata una visita di stato del Capo del Governo tedesco al Capo della Chiesa Cattolica, l’incontro è stato l’ occasione per discutere, nella qualità di entrambi di alti rappresentanti dei propri stati, di quanto sta accadendo nel mondo. Più in particolare, i movimenti in corso sul fronte orientale tedesco, quello di fronte all’ Ucraina. L’ argomento principale è stato il vento di guerra che soffia forte in alcune parti della Terra, solo li, almeno per ora. Quasi in contemporanea, la Premier Meloni, dopo aver incontrato il Presidente Bush a Washington, è volata a Toronto dove era attesa dal Premier Trudeau. Quanto appena riportato ha visto la partecipazione di diverse personalità non italiane. Volendo con ciò ribadire che sono stati episodi che hanno coinvolto non solo il Paese. La precisazione è stata fatta solo per mettere in maggior rilievo che analoga condotta hanno tenuto molti altri Capi di Stato, spostandosi un pò dovunque nel mondo. Una volta si diceva che solo le montagne non possono incontrarsi, aggiungendo comunque che, se non fosse andato Maometto alla montagna, sarebbe stata la montagna a portarti da lui. Entrambi le narrazioni erano riferite a tempi in cui muoversi non era un problema di poco conto, quindi gli spostamenti in genere non erano frequenti come lo sono attualmente. Il Segretario di Stato Americano Blinken, in meno di 6 mesi, cioè dall’attentato del 7 ottobre scorso, si è recato diverse volte a Tel Aviv e tornerà ancora, si spera per poche volte, al fine di cercare di trovare una soluzione tra i belligeranti che porti almeno a un cessate il fuoco. Il modo di agire di Blinken riporta alla mente un modo di dire attuale ancora oggi nel villaggio.

Precisamente che, chi vuole (veramente) ottenere un risultato, si reca personalmente dove c’è bisogno del suo intervento per ottenere il risultato auspicato. Chi dice che vorrebbe ottenere lo stesso risultato solo a parole, rimanendo così dov’è, incarica qualcun’ altro di andare in sua vece. Detta in forma sintetica quella stessa espressione vale:” chi vuole va, chi non vuole manda”. Quanto appena riportato attualmente vale in maniera particolare. Prova ne sono le visite di leaders di buona parte del mondo al Premier Zelensky nella sua Kyiv, affrontando viaggi fortunosi con ogni mezzo che possa dare una qualche sicurezza di andare e ritornare sani e salvi. Nonostante ciò, ancora non si intravede una benché minima possibilità di comporre le vicende sia in Ucraina che in Israele. Quanto sopra vuol servire a introdurre il concetto che, volendo interpretare in tal modo quanto il Papa accennò in una sua espressione dello scorso anno, si sta dimostrando valida. Ridotta all’osso, essa vale che, se era vero che non si poteva parlare di guerra mondiale, non si sarebbe sbagliato a definire quanto sta accadendo “guerra nel mondo “. Per sottile che possa essere, una linea di separazione tra le due definizioni esiste. C’è da aggiungere che non è un distinguo tra buono e cattivo, bensì tra peggiore e pessimo. Valga un solo esempio: il Paese formalmente non è coinvolto in maniera diretta in nessuna delle guerre che stanno dilaniando le nazioni belligeranti. Intanto sabato, una nave da guerra italiana, in navigazione sul Mar Rosso con lo scopo di pattugliare in difesa di Israele, ha abbattuto un drone nemico. Se quell’arma avesse continuato la sua corsa, avrebbe causato morte e distruzione sul bersaglio stabilito.

La situazione nelle zone di guerra diventa di ora in ora sempre più critica è altrettanto sta succedendo per le economie di mezzo mondo. Lo dimostra il fatto che sempre più prodotti sono venduti sui banchi dei negozi nelle stesse confezioni di sempre ma con minor quantità di prodotto al loro interno. Va da se che il peso è riportato, in maniera visibile senza difficoltà al suo esterno. Quel fenomeno, insieme a altri, è un segnale di debolezza del mercato abbastanza preoccupante, se si pensa che la UE, tra le sue prime misure, ormai molti anni fa, istituì un ufficio per la unificazione dei pesi e delle misure dei paesi membri. Volendo concludere con una nota di ottimismo, si può azzardare che, per tutti, sarebbe ancora peggio se ritornasse di attualità la tessera annonaria o, ancora peggio, la borsa nera.