Tutti volano dappertutto, per motivi diversi, molti di ordine economico

La settimana che si è appena conclusa ha fatto registrare diversi colpi messi a segno non solo da parte di ministri del governo italiano, ma anche di esponenti dei governi di altri paesi membri della Eu e di essa stessa. C’è stata una serie di spostamenti da ovest verso est, da nord a sud e ancora oltre oceano, concentrati tutti nel giro di poche ore. Procedendo con ordine, la Premier dalla chioma color chiaro di luna, di ritorno da New Delhi ha fatto tappa a Abu Dhabi, capitale della Rau, Emirati Arabi Uniti. Lì ha continuato a ricucire lo strappo tra questa e quella realtà politica che si era prodotto vigente il governo Conte. Già Draghi aveva iniziato a rammendarlo, proseguendo finché gli è stato possibile. La signora Capo del Governo è stata ricevuta dal ministro per l’industria della Rau, lo sceicco Al Jabed, con il quale è riuscita a imbastire accordi importanti per l’approvvigionamento di idrocarburi. Ancora meglio, è stata assistita nelle trattative dal Presidente dell’ Eni De Scalzi, che il giorno seguente ha trattato e concluso con il suo omologo locale un importante accordo di collaborazione. Esso lega l’azienda da lui presieduta con la corrispondente di quelle contrade, l’Adnoc. Niente male l’operato della verace Primo Ministro proseguendo il lavoro iniziato nei primi giorni dell’anno in Nord Africa. Si dice in campagna che chi si mette di fronte al sole, si illumina e il governo attuale sta dedicando la dovuta attenzione all’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, tra di esse appunto quella prodotta dall’astro intorno a cui orbita questo pianeta. Traslando l’espressione, chi si tiene buon amico i produttori di idrocarburi, si riscalda e crea le premesse per risparmiare. La grande forza che regola il mercato è Sua Maestà la Concorrenza, che non fa sconti a nessuno. Se ben usata, è un efficace regolatore, ovvero determina ilpunto- livello di prezzo -di coincidenza tra domanda e offerta, tra chi compra e chi vende. Aggiungendo che, secondo la teoria ecomica inerente questa fenomenologia, a quel livello di equilibrio dei prezzi, nessuna unità del prodotto considerato resta invenduto. Un particolare non solo formale: nella terminologia internazionale la parola concorrenza viene tradotta con competicion e competitor e colui che offre sul mercato, insieme a altri, beni o servizi. È cosi facilmente che più competitors sono disponibili a rifornire il Paese di petrolio e gas, maggiori saranno le possibilità di negoziare il loro prezzi. Senza mancare di rispetto alla felice memoria di Enrico Mattei, De Scalzi sta cercando di non farlo rivoltare nella tomba. Trova l’appoggio della Premier che parla dell’attuazione di un nuovo Piano Mattei. Bisogna riconoscere che, così dicendo, dimostra di avere una notevole grinta. Altri accordi interessanti sono stati conclusi a Roma, dove il Ministro dell’ Industria Urso, insieme al Ministro degli Esteri Tajani, ha ricevuto il Ministro dell’ industria francese Le Maire per abbozzare accordi di partnerariato. Essi sono da valutare positivamente, non fosse altro che perchè vanno interpretati come un segnale di riavvicinamento dei due paesi dopo lo strappo di febbraio. Più precisamente per il mancato invito a cena alla Premier Meloni da parte del Presidente Macron in occasione dell’ incontro conviviale di lavoro da lui offerto al Cancelliere Scholz. Come già affermato, quella visita va considerata senz’altro un segnale positivo, anche a prescindere da cosa verrà fuori in concreto: in un periodo come quello che la EU sta attraversando, che montino polemiche anche tra stati membri non è proprio il caso. A tal proposito un’ altra missione deve essere valutata con particolare attenzione. È quella che ha portato il Cancelliere Scholz da Berlino a Washington per incontrare il Presidente degli USA Biden. Anche in questo caso l’argomento trattato che più ha colpito l’opinione pubblica mondiale è stata la conferma del Cancelliere tedesco che la Germania continuerà, sulla scorta di quanto stanno già facendo gli stessi USA e la EU, a sostenere concretamente la causa ucraina a tutto tondo. Un altro trasferimento avvenuto in quelle ore è stato quello della Presidente della EU Metsola a Kiew, dove ha incontrato il Presidente Zelensky. Oltre ad avergli assicurato la prosecuzione degli aiuti da parte di Bruxelles, ha aggiunto che ” l’ Ucraina è in Europa “. Tale dichiarazione, senza dubbio impegnativa, ha voluto intendere non solo l’appartenenza fisica di quel paese alla morfologia del Vecchio Continente, quanto il punto di cottura, ormai prossimo a quello ottimale, di quanto bolle in pentola, l’ ingresso d Kiev nella EU. Quando avverrà, la situazione europea avrà un primo rapido riscontro vantaggioso dal netto miglioramento della logistica verso oriente: Odessa, meglio quanto sarà rimasto di essa, sarà il nuovo ultimo approdo della EU verso oriente. Questo è quanto per il momento, in una domenica che precede di non molto l’arrivo della primavera, pur mantendo il clima caratteristiche proprie invernali. Intanto a Oriente non stanno semplicemente a guardare dalla finestra. XI Jimping sta rinnovando, sempre in questi giorni, la compagine di governo, partendo dai ministri che si interessano dell’ economia. Viene da chiedersi se lo stesso si sia reso conto che il mondo continua a cambiare. La vecchia spregiudicatezza negli affari che in campagna descrivono come la pretesa di voler comprare tre asini per un soldo non funziona neanche all’ interno della grande Muraglia. E opinione diffusa che rimestando nello stesso tempo sostanze di vario genere, il risultato finale sarà generalmente positivo. Se così fosse, molti di coloro che sono addetti a fare quell’operazione dappertutto nel mondo andrebbero lodati e sostenuti più di ogni altro eroe. Ancora una volta si può concludere che domani sarà un altro giorno e si vedrà come si presenterà il nuovo quadro d’insieme di questo mondo. Sempre se continueranno a procedere in maniera frenetica le vicende come quelle sopra descritte e altre dello stesso genere.