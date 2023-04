Tuttiazzurri, Carlo Lauro lancia l’hashtag per ‘tifosi civili’ e 4 idee per festeggiare

“Lanciamo quest’hashtag sui social per distinguere i tifosi civili, quelli che amano, i nostri colori, l’azzurro del nostro cielo, del nostro mare e della nostra squadra. Azzurro è anche il colore della calma, della pacatezza”. A scriverlo sui social è Carlo Lauro, professore emerito di Statistica dell’Università di Napoli Federico II, che oggi svolge anche la funzione di presidente dell’Associazione dei Professori Emeriti Fridericiani (Apef).

“Manifestiamo l’amore per la nostra città, per questi colori, indossando un capo azzurro fino al ‘giorno fatidico’ creando così una ‘Marea Azzurra’ che superi anche i confini della nostra città e si espanda dovunque batte un cuore azzurro. Un invito questo esteso anche a chi abbia una semplice simpatia per Napoli e i suoi abitanti e voglia festeggiare con noi per la nostra bella impresa sportiva”, aggiunge.

“È il momento in cui chi ama Napoli e il Napoli manifesti il proprio amore in maniera discreta ma intensa indossando un capo azzurro (una camicia, un pullover, un giubbino

…. o anche una sola sciarpa) in tutti i momenti della propria giornata fino al fatidico giorno.

Dunque non una manifestazione sguaiata che imbratti la città e che mostri al mondo il peggio che non ci appartiene e che induce i soliti stereotipi su Napoli e i napoletani. Una manifestazione di amore, di gioia, come quella che i napoletani offrono tutti i giorni ai propri visitatori, e non di violenza”, precisa.

Ma il professor Lauro lancia anche alcune proposte per la festa azzurra. “Alcune altre idee da realizzare per dare all’Italia e al mondo un’immagine più consona della nostra città all’insegna dell’azzurro: Vesuvio che espande nel cielo fumi di colore azzurro; sorvolo della città delle frecce tricolori con una scia azzurra; navi nel porto addobbate con filari di bandierine azzurre e tricolori che all’ora X suonino le proprie sirene per 3 minuti; illuminazione dei nostri castelli con luci azzurre”.

Di qui il Prof conclude: “Altro? Avanti tutta ‘Marea Azzurra’. Avanti dunque all’insegna dell’hashtag #Tuttiazzurri, e forza Napoli!”. E una postilla finale: “Le autorità sono ancora in tempo per regolamentare e ricondurre in ambito civile manifestazioni di gioia ‘esagerate’. Basterebbe instaurare ZTL in alcuni punti nevralgici della città (es via Caracciolo, Piazza Plebiscito, piazza Municipio erc.) per evitare le pericolose scorribande di auto e moto che caratterizzarono in modo inaccettabile i primi scudetti”.