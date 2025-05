Tutto esaurito a Napoli nel weekend dello scudetto: oltre 670 mila arrivi da Italia ed Europa. Record di inglesi

Sono state 670 mila le presenze turistiche a Napoli in occasione del weekend dello Scudetto. Lo rivelano i dati rilevati dall’Osservatorio sul Turismo del Comune di Napoli. Si è andati oltre le 500 mila persone inizialmente stimate. Il Comune evidenzia anche che “gli alberghi hanno registrato il tutto esaurito, con un tasso di occupazione che ha sfiorato il 100% nelle notti tra venerdì e domenica. I dati mostrano una netta prevalenza di visitatori italiani, con flussi particolarmente consistenti da Lazio, Lombardia, Toscana e Emilia-Romagna. Importante anche la presenza straniera: in testa i turisti dal Regno Unito, seguiti da Francia, Spagna e Germania, USA e Svizzera”. “Questi numeri parlano chiaro: Napoli sta vivendo una nuova stagione di energia e attrattività internazionale – dice l’Assessora al Turismo Teresa Armato – La città è cambiata, è viva, accogliente, capace di organizzare grandi eventi e attrarre flussi turistici record. Lo Scudetto non è stato solo una festa calcistica, ma la conferma di un’identità forte che oggi sa raccontarsi al mondo. Il boom turistico registrato durante il weekend dello Scudetto rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo centrale che Napoli sta giocando nel panorama turistico nazionale e internazionale. L’Amministrazione comunale continuerà a investire su accoglienza, eventi e promozione del territorio per valorizzare questa crescita straordinaria”.