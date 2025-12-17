Tutto esaurito al Circo Massimo per Cesare Cremonini

Milano, 17 dic. (askanews) – Cesare Cremonini è esattamente lì, dove ha sempre voluto essere. Forte di un repertorio che ha attraversato più generazioni, dal 1999 fin al successo di oggi, consolida il suo percorso live con un risultato straordinario: con 70 mila biglietti venduti conquista il Circo Massimo di Roma, registrando il tutto esaurito con sei mesi di anticipo.

Il concerto del 6 giugno apre ufficialmente il Cremonini Live26 e segna uno dei passaggi più significativi della sua carriera artistica. Il sold out al Circo Massimo (a capienza piena) non è solo un traguardo produttivo: è la conferma di un uomo capace di trasformare la propria musica in un’esperienza collettiva, in uno dei luoghi più simbolici della storia e dello spettacolo dal vivo in Italia.

“Sento questo tour di quattro grandi eventi come qualcosa di determinante” spiega Cesare, “più importante persino dei 13 stadi dell’estate scorsa. Saranno tutti concerti a capienza piena e daremo al pubblico un concerto che vorrei fosse un riferimento per il mondo live”.

Cesare Cremonini gioca in una dimensione del live italiano riservata a pochissimi artisti, dove il successo non è legato alla spinta del momento ma alla costruzione paziente di una carriera credibile. È la fascia in cui contano la continuità del lavoro artistico, l’affidabilità e le capacità sul palco e la forza di riempire luoghi complessi e altamente simbolici, tenendo insieme pubblico, repertorio e presente creativo. Un posizionamento che non nasce dall’urgenza “dell’hype” o da scorciatoie d’immagine ma dalla coerenza di un percorso riconosciuto nel tempo.

Il tutto esaurito di Roma proietta il Cremonini Live26 tra gli appuntamenti musicali più attesi della prossima estate e conferma una parabola artistica costruita con continuità, visione e qualità.

Il concerto romano è il primo dei quattro grandi eventi dell’estate 2026, che porteranno Cremonini nei principali spazi open air del Paese, con già più di 250.000 biglietti venduti:

6 giugno – Roma, Circo Massimo (SOLD OUT)

10 giugno – Milano, Ippodromo SNAI La Maura

13 giugno – Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena (Ultimi biglietti disponibili)

17 giugno – Firenze, Visarno Arena

Parallelamente, Ragazze facili continua la sua crescita e si conferma nella Top Ten dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Un risultato tutt’altro che scontato per un brano scritto che si allontana dalla retorica della classica canzone d’amore per raccontare, con lucidità e misura, le contraddizioni emotive e l’esposizione interiore dell’uomo di oggi.

Numeri della discografia, sold out e airplay raccontano solo una parte della storia. Il dato più rilevante è la forza della visione di Cesare Cremonini.