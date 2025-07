Tutto il mondo è paese

Non è facile risalire alla ratio del detto popolare: “mal comune, mezzo gaudio”. Il senso di tale affermazione è recondito e non è senz’altro un modo di ragionare lineare quello di chi, di fronte a una o più persone che soffrono del suo stesso male, finisca con il consolarsi, constatando di non essere il solo a patirne. Portando il ragionamento alle estreme conclusioni, quel personaggio – uno dei tanti facilmente individuabili – addirittura rilancia ad adjuvandum con un’ altra improbabile summa popolare. Essa suona testualmente: “aver compagno al duol, scema la pena”. L’introduzione appena proposta, potrebbe essere l’amara constatazione che, quanto succede su questo mondo, quasi sempre non é un unicum, bensì la versione riveduta e, talvolta, anche corretta o adeguata alle circostanze, di eventi che si sono già verificati ai quattro angoli del pianeta. La presa di posizione del Presidente degli Usa Donald Trump nei confronti di Jerome Powell, Presidente della FED, la fabbrica dei dollari con relativa attività di gestione della loro circolazione, ricorda molto da vicino alcune storie di fanta finanza risalenti agli albori di quella parte della cultura araba che, all’ epoca, (già!) narrava le vicende di immensi tesori. Essi erano l’ oggetto del desiderio, quasi mai legittimo, di califfi, sceicchi e altri capipolo del tempo. Una di quelle saghe, mai dimenticate, è intitolata: “Ali Baba e i quaranta ladroni” e è una ottima introduzione per quanto segue. Il Biondo Capotribù con foresteria – riceve tutti e tutto – a Washington, sta eseguendo tante danze della pioggia o varianti sul tema, affinché Paperone Powell reagisca presentando le dimissioni da n•1 della FED. È importante ricordare che quell’Avvocato ritenuto già allora un luminare nelle Scienze delle Finanze, fu insediato in quella strategica postazione di comando dallo stesso Redskeen a pelo camomilla Schultz, durante il suo primo mandato. Non appena Brancaleone da New

York si è reso conto che la costituzione americana affida al Presidente l’incarico di nominare il n.1 della FED ma non gli da la facoltà di revocarlo, il signore della sceneggiata made in USA può continuare a annunciare, peraltro con toni attinti nel Bronx, tutte le sue ipotesi di licenziamento della sua longa manus,Mr.

Dollaro, tanto questi, se non decide lui stesso di alzarsi da quella poltrona, non la lascerà prima della naturale scadenza del mandato di cui è stato investito, precisamente a maggio del 2026. Quale è, secondo il modo di (non) pensare di Re Sole long size che gli ha fatto mutare radicalmente la considerazione che aveva per Powell ? Ufficialmente a quest’ultimo viene addebitata una poco efficace conduzione della lotta all’ inflazione. Più in la nel tempo, quando il tornado crisi, in un modo o in un altro, avrà perso la sua forza, non occorrerà molto per far luce sull’accaduto. Dall’ altro canto, se proprio qualcuno dei presidenti sinora chiamati in causa volesse dimettersi, non ci sarebbe nemmeno necessità di scelta. E sarebbe per lui l’ unica possibilità di scampare l’oblio o, caso più probabile, finire nel tritatutto della damnatio memoriae. Ai posteriori l’ardua sentenza.