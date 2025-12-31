Tutto pronto per il discorso di fine anno di Mattarella: il backstage

Tra i temi intervento presidente: pace, giovani e 80 anni Repubblica

Roma, 31 dic. (askanews) – La pace, i giovani, la coesione sociale e gli 80 anni della Repubblica, anniversario che si celebrerà nel 2026: sono alcuni dei temi del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha diffuso un video del backstage del suo undicesmo messaggio agli italiani, che terrà in piedi, come già fatto negli anni scorsi, nello Studio alla Vetrata.Il discorso durerà circa 15 minuti. E sarà, come è successo negli altri anni, un discorso diretto ai cittadini, alle italiane e agli italiani, specialmente ai giovani. A quella parte della società a cui sempre il Presidente dedica il suo pensiero perchè rappresenta il futuro del paese, dato che gli interventi più “politici” il capo dello Stato li ha già fatti nei giorni scorsi, ad esempio in occasione dello scambio degli auguri con gli ambasciatori stranieri al Quirinale.