Tutto quello che c’è da sapere sul Festival del cinema di Cannes

Milano, 11 mag. (askanews) – L’abbraccio fra Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant in “Un uomo, una donna” di Claude Lelouch campeggia sul manifesto della 78esima edizione di Cannes, srotolato oggi sulla Croisette, a due giorni dall’inizio del Festival del cinema francese, in scena dal 13 al 17 maggio.

Tante le star attese sul tappeto rosso a partire da Robert De Niro che riceverà la Palma d’oro alla carriera, a 81 anni, durante la cerimonia d’apertura. Un ritorno a casa per l’attore che qui nel 1976 vinse la Palma d’oro con “Taxi Driver”.

Ci sarà anche Tom Cruise che ha scelto la Croisette per l’anteprima mondiale dell’ultimo capitolo della saga d’azione, cominciata quasi 30 anni fa con la regia di Brian De Palma, “Mission: Impossible – The Final Reckoning”. É uno dei film fuori concorso più attesi, insieme con “Highest 2 Lowest”, il nuovo thriller di Spike Lee con Denzel Washington e “Eleonor the Great” di Scarlett Johansson, per la prima volta a Cannes da regista.

L’elenco di star annunciato è ancora lungo, sono attesi Margaret Qualley, Benicio del Toro, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Paul Mescal, Josh O’Connor, Alana Haim, Robert Pattinson, Jennifer Lawrence, Vickie Krieps, Kristen Stewart, Denzel Washington, Chris Evans.

I film in gara sono 21, tra cui “The Phoenician Scheme” di Wes Anderson, “Jeunes Mères” dei fratelli Dardenne, già vincitori di due Palme d’Oro, “Alpha” della regista francese Julia Ducournau, “Eddington”, western dell’americana Ari Aster con Joaquin Phoenix e Pedro Pascal.

La giuria del Festival, sempre per la direzione generale di Thierry Fremaux, è presieduta da Juliette Binoche e composta da grandi nomi del cinema internazionale come l’attrice italiana Alba Rohrwacher, l’americana Halle Berry, il documentarista congolese Dieudo Hamadi, il regista coreano Hong Sangsoo, la regista indiana Payal Kapadia e l’attore Jeremy Strong.