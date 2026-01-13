Tuttohotel, Napoli si conferma laboratorio nazionale per l’innovazione turistica

Innovazione, design e networking tornano protagonisti alla Mostra d’Oltremare, dove prosegue fino a mercoledì 14 gennaio la sesta edizione di Tuttohotel, la fiera B2B di riferimento per il settore alberghiero ed extra-alberghiero del Centro-Sud Italia.

Un appuntamento ormai consolidato per i professionisti dell’ospitalità, che al taglio del nastro, lunedì 12 gennaio, ha visto la partecipazione di Vincenzo Maraio, assessore al Turismo, promozione del territorio e transizione digitale della Regione Campania, Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, Francesca Pagliari, presidente di Federalberghi Napoli, Luca De Siero, consigliere nazionale Italgrob, Remo Minopoli, presidente della Mostra d’Oltremare, Maria Caputo, consigliere delegato dell’ente fieristico, e Raffaele Biglietto, ideatore e direttore di Tuttohotel.

Un hub per l’ospitalità mediterranea

Organizzata da Ticketlab, Squisito Eventi e D&D Group, Tuttohotel rappresenta una vetrina strategica per hotel, B&B, agriturismi, spa, stabilimenti balneari e strutture ricettive extra-alberghiere. L’ingresso è gratuito, previa registrazione obbligatoria sul sito ufficiale della manifestazione.

Con oltre 180 brand presenti e 30 eventi formativi, la fiera copre l’intera filiera dell’industria turistica: dai servizi alle forniture, dal design alla tecnologia, fino alla formazione professionale. Un ecosistema pensato per favorire business, aggiornamento e confronto tra operatori, con uno sguardo rivolto all’ospitalità mediterranea del futuro.

Vision Hotel e Green Hotel Design

Accanto all’area espositiva tradizionale, Tuttohotel propone spazi tematici ad alta specializzazione. Tra questi spicca Vision Hotel, un’installazione immersiva che ricrea un albergo in scala 1:1, articolato in camere, spa, bagni e aree comuni. I progetti portano la firma di Francesco Della Femina con “Rifugio Mediterraneo su misura”, Ars Constructa e l’architetta Manuela Tirrito con “Zen Suite: Spazio in equilibrio”, Diodoro Carrera e Donatella Parlato con “Un’altra casa!”, e Massimo Giordano con “Hotel in Motion”, con il coinvolgimento di studi di design e aziende leader del settore.

Grande attenzione anche alla sostenibilità con l’area Green Hotel Design, curata da Fervistudio Outdoor dell’architetto Antonio Visone, che presenta l’installazione “E.D.E.N.” (Eastern – Disposition – Experience – Natural), dedicata alle soluzioni green per l’outdoor e le vacanze open air.

Formazione, premi e nuove esperienze

Il programma è arricchito da workshop e corsi specialistici nell’area Extra Net, dedicata ai gestori di B&B, case vacanza e strutture extra-alberghiere. Tra gli appuntamenti più attesi figurano i Tuttohotel Awards, in programma lunedì 12 gennaio alle ore 15 nella sala convegni del Padiglione 5, con la premiazione di strutture e professionisti dell’accoglienza.

Debuttano inoltre alcune novità di questa edizione, come la Villas Experience Conference, il Bar Tender Show e il Beach Club Expo, che ampliano ulteriormente il raggio d’azione della manifestazione.

Con Tuttohotel, Napoli si conferma così laboratorio nazionale per l’innovazione turistica, capace di mettere in rete istituzioni, imprese e professionisti in un settore sempre più strategico per l’economia del territorio.