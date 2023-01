TuttoHotel, Schiavo (Confesercenti): Sostenuto oltre 300 nuovi B&B

Si è tenuto questa mattina il convegno “L’evoluzione del fenomeno extralberghiero, customer experience e normativa” nell’ambito della fiera “TuttoHotel” in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli sino a domani. L’incontro ha avuto il merito di dialogare, analizzando, sul mondo alberghiero ed extralberghiero della Campania, invasa di recente da turisti e sempre più bisognosa di servizi efficienti. Il convegno, come l’intera fiera, sublima momenti di confronto, nuove opportunità economiche, scambi di idee e commerciali e soprattutto indirizza le nuove attività ricettive ad avere immediatamente un know-how utile per entrare nel mondo del turismo da protagonisti. In tal senso Confesercenti Campania si pone come riferimento sia per centinaia di nuovi imprenditori turistici che per coloro che da anni sono sul territorio. «Abbiamo discusso – ha affermato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – su come aiutare nel concreto gli imprenditori a svolgere bene il proprio lavoro, sostenendoli con tutte le nostre attività ma anche con i nostri vari strumenti e servizi assolutamente gratuiti per gli associati e non. Basti pensare che nel 2022, solo a Napoli e provincia, abbiamo sostenuto oltre 300 nuovi imprenditori che hanno aperto B&B e affittacamere, con finanziamenti agevolati, accompagnandoli nella sottoscrizione di accordi con aziende che forniscono servizi accessori (colazione, cambio lenzuola, pulizia, ecc…) in sostanza li mettiamo in condizione di poter avere ciò che manca oggi ad una persona quando dà il via ad una impresa».

Confesercenti Campania è sempre più impegnata nel supporto di attività in un mondo, quello del turismo, che deve essere il traino dell’economia della nostra regione. «Mettiamo a disposizione– spiega il presidente Schiavo – canali privilegiati per sottoscrivere assicurazioni convenienti, per sostenere le attività, tramite la nostra banca, la Cassa del Microcredito, con finanziamenti sino a 40mila euro erogabili in poco tempo, le assistiamo anche con tante altre agevolazioni, in virtù di uno staff di professionisti. Oggi più che mai Confesercenti è al fianco delle imprese del comparto del turismo con la consapevolezza di essere sia un’associazione che tutela i diritti delle imprese ma anche un organismo che trova spazi per gli imprenditori che hanno la voglia e la capacità di esprimere le loro potenzialità nella nostra città e nella nostra regione. Confesercenti è sempre a fianco delle imprese, a tutto tondo. E ringrazio per questa fiera, che sono certo diventerà sempre più un riferimento negli anni futuri, il direttore Raffaele Biglietto che ha avuto questa brillante idea».

Il convegno, a cura di Confesercenti, moderato da Paola Ciaramella (Coordinatore AssoHotel) ha visto la partecipazione di Roberto Micera, professore di marketing territoriale alla Unibas, di Vincenzo Capozzoli, presidente AIGO, di Stefano Ateniese, Ufficio Finanza Agevolata Confesercenti Napoli e di Pasquale Limatola, coordinatore Confesercenti Napoli.