TuttoPizza 2024, domani riflettori puntati su Raffaele Bonetta

“Il Gran Sacerdote degli impasti” Raffaele Bonetta protagonista della settima edizione di TuttoPizza 2024. Domani a partire alle 13.45 Raf Bonetta sarà all’opera per deliziare pubblico e giuria con la sua migliore pizza. Bonetta, diventato in poco tempo un punto di riferimento per veri intenditori di gusto, ha da poco aperto una pizzeria tutta sua a Pozzuoli dopo diversi anni passati in quella storica di famiglia “Ciarly” proprio dinanzi alla Mostra d’Oltremare.

Un salto verso il mondo contemporaneo degli impasti, ma sempre un passo avanti rispetto a tanti colleghi, consacrato da una clientela innamorata della sua pizza che “come un’astronave” catapulta chi la assaggia in un nuovo universo di sapori, fragranze e profumi. Infatti, proprio “come un’astronave” Bonetta ci vuole portare in nuovi mondi di gusto, come sottolineano gli anelli sul soffitto del suo nuovo locale che ricordano proprio quelli di Saturno.

Dunque, tutto pronto per la giornata di domani per il TuttoPizza Contemporanea Day che vedrà sei pizzaioli eccellenti sfidarsi tra loro per aggiudicarsi i premi di Scatti di Gusto. Cinque i padiglioni interamente dedicati al B2B (3, 3B, 4, 5 e 6 oltre alle aree esterne): presenti tanti professionisti del settore tra farine, fiordilatte, pomodori, olio e forni in oltre 14 mila metri quadri occupati da aree convegni, gare di campionato e masterclass.

A decretare i vincitori per ogni categoria anche quest’anno sarà Scatti di Gusto, in collaborazione con TuttoPizza: sei premi per altrettante categorie di Pizza Contemporanea preparate da sei pizzaioli scelti per essersi distinti per la preparazione, per l’appunto, della pizza contemporanea. Quest’ultima, infatti, in un certo senso si contrappone a quella tradizionale napoletana e ha aperto a un nuovo universo di impasti, lievitazioni, farciture e cotture per prodotti straordinari in termini di risultato.

I numeri legati alla pizza, infatti, sono in aumento così come il successo di questa nuova generazione di pizzaioli che, puntando su qualità e tecnica nonché su locali sempre più ricercati per estetica e design, vedono crescere il gradimento da parte di una clientela sempre più vasta e, con esso, naturalmente, il fatturato.

TuttoPizza 2024 raccoglie e celebra questa tendenza in un’edizione ricca di aziende espositrici eccellenze di settore in grado di soddisfare le molteplici richieste di pizzaioli sempre più esigenti e della loro clientele.

L’ingresso, dalle 10.00 alle 18.00, è gratuito e riservato agli operatori del settore che possono registrarsi sul sito di TuttoPizza 2024 e ritirare il biglietto all’ingresso.