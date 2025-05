Tuttopizza 2025, un’edizione da record. Boom in Asia dove il business cresce a ritmi tra il 18 e il 20% annuo

Tuttopizza 2025, un’edizione da record: più di 40.000 presenze, soprattutto visitatori stranieri provenienti da oltre 30 Paesi, oltre 350 brand rappresentati da 187 espositori e più di 80 maestri pizzaioli. Un successo sancito anche dalla partnership “Tuttopizza International” in collaborazione con il Sial Network, Universal Marketing e Assessorato dell’Agricoltura della Regione Campania, una delle novità di questa edizione.

La manifestazione, con un ricco programma di masterclass, talk e gare, si conferma un marketplace importante per gli operatori Ho.Re.Ca., proponendo tante novità per pizzaioli e pizzerie, fotografando i dati aggiornati e i nuovi trend del settore pizza, e promuovendo nuovi business.

Annunciata già la prossima edizione, la nona: Tuttopizza da appuntamento nel 2026, dal 25 al 27 maggio, sempre a Napoli presso la Mostra d’Oltremare. Mentre con il Sial Network sono previste altre missioni di promozione internazionale ancora in Asia, dove il business della pizza cresce a ritmi del 18/20% annui.

“Tuttopizza ora è più che mai un evento internazionale”. Così Raffaele Biglietto, direttore e co-ideatore di Tuttopizza, commenta l’ottava edizione del Salone Internazionale della Pizza appena concluso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. “La strategia di mettere in campo un gruppo di partner istituzionali e privati per promuovere la fiera all’estero, di investire sulle delegazioni di buyers e di realizzare al SiL China di Shanghai un’area espositiva dedicata alla pizza, si è dimostrata di successo anche per diventare un hub internazionale per la promozione delle tipicità agro alimentari italiane e per incrementare le presenze straniere alla nostra manifestazione principale a Napoli. Quest’anno abbiamo registrato un aumento del 15% dei visitatori, con visite di stranieri provenienti prevalentemente da Corea, Giappone, Thailandia, Regno Unito, Austria, Francia, Polonia, Germania e tanti altri Paesi esteri con mercati più strategici per il business della pizza”.

La manifestazione, con un ricco programma di masterclass, prove di abilità e gare, si è infatti confermata il marketplace riferimento per gli operatori Ho.Re.Ca., proponendo dati aggiornati sul settore, nuove tendenze e tante novità per pizzaioli e pizzerie: tra queste si cita la presentazione in fiera di un forno a legna che non fa fumo, nuove tipologie di farine, tecnologie avanzate per la gestione dei pagamenti e il servizio in sala.

Un appuntamento di business che cresce di anno in anno, contribuendo significativamente a incrementare l’appeal della città sia a livello nazionale che internazionale, attirando visitatori e incentivando il turismo, confermando la città di Napoli nel suo ruolo di destinazione di grande successo.

I temi chiave e i oizzaioli protagonisti

I temi chiave di questa edizione 2025 sono stati: l’evoluzione della pizza napoletana, tra pizza contemporanea e pizze regionali e d’avanguardia; qualità, sostenibilità e valorizzazione prodotti tipici; un focus sulla formazione continua per lo sviluppo della professione; la gestione del successo mediatico dei brand e dei pizzaioli.

Proprio per quanto riguarda la formazione: “La formazione è estremamente importante per i pizzaiuoli, sia per coloro che desiderano iniziare una carriera nel settore, sia per i professionisti che vogliono migliorare le proprie competenze. Partecipare a Tuttopizza non solo favorisce l’aggiornamento professionale ma aiuta a fornire le conoscenze pratiche necessarie per padroneggiare una pizzeria come un’azienda, dalla gestione degli ingredienti alla cottura, passando per le diverse tecniche di lavorazione fino alla gestione degli ordini, dei pagamenti e del personale”, commenta Gianluca Pirro, Presidente APN Associazione Pizzaiuoli Napoletani.

Tra i grandi pizzaioli protagonisti: Diego Vitagliano, Ciro Salvo, Gabriele Bonci, Pier Daniele Seu, Enzo Coccia, Carlo Sammarco, Errico Porzio, Alex Lo Stocco, Marco Quintili, Luca Cornacchia, Valerio Iessi e Valerio Ferrara, Ciro Cascella e tanti altri.Tra gli espositori le aziende: Mulino Caputo, IBG – Pepsi Cola, Solania, Molino Casillo, Latteria Sorrentina, Goeldlin, Mecnosud, Irinox Professional, Molino Pivetti, Ferrarini, Molini Lario, Izzo Forni, Bottega Russo, MB System, Tenuta San Pietro a Pettine, Sacar Forni, Casolaro, Moretti Forni, Gi.metal, Cirio, Birra Menabrea, Selezione Casillo, Latticini Orchidea, Lollocaffè, Acqua San Benedetto, Conserve Carbone, Molino Pizzuti, Birra Fravort e molti altri.

Osservatorio sulla Pizza 2025

Durante la prima giornata della manifestazione, sono stati presentati i dati aggiornati dell’Osservatorio sulla Pizza 2025, indagine che fotografa lo stato dell’arte del mercato pizzaiolo in Italia.

“Numeri che confermano la vitalità del comparto – ha dichiarato Raffaele Biglietto – ma indicano anche le sfide che gli operatori dovranno affrontare nei prossimi mesi. Tuttopizza nasce proprio per dare risposte concrete a queste esigenze, con temi che riguardano la formazione, l’aggiornamento professionale e il confronto tra operatori del settore sui nuovi trend”.

Il dibattito emerso è sul costo, nettamente più elevato rispetto agli anni passati. Ma i dati mostrano come il valore economico sia aumentato proprio in relazione alla qualità del prodotto che è il motivo stesso per cui i clienti scelgono la pizzeria dove mangiare.

Le gare e i vincitori

Tra i grandi appuntamenti di questa edizione, “Pizza Napoli 2.500”, il contest che ha celebrato i 2.500 anni della fondazione delle città di Napoli. Tra i pizzaioli in gara, ognuno dei quali ha presentato una ricetta di pizza realizzata con prodotti tipici campani, ha trionfato Antonio Troncone. La premiazione si svolta alla presenza di Chiara Marciani, Assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, e di Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania. La giuria era composta da: Arcangelo Scherillo, Luciano Pignataro, Antonio Sorrentino e Raffaele Biglietto.

“Siamo figli del Vesuvio e dobbiamo credere nella nostra terra”, ha commentato emozionato il vincitore Antonio Troncone.

Inoltre è andato in scena il Trofeo Tuttopizza, giunto alla sua ottava edizione. Ecco il podio delle pizzerie vincitrici: prima classificata Fuoco e Farina, in seconda posizione Umberto Fornito e al terzo posto Quadrato Pizzeria Torrese.

Focus sul mercato in Asia

Quest’anno il Tuttopizza è stato ancora più internazionale e ha guardato, in particolar modo, al mercato asiatico, che è in piena espansione. La pizza sta vivendo una crescita senza precedenti in tutto il mondo. Per questa edizione 2025, Tuttopizza ha unito per la prima volta le forze con Sial Shanghai, la più grande fiera agroalimentare B2B dell’Asia, per creare un evento unico dedicato al mondo della pizza. Questa collaborazione strategica, realizzata coinvolgendo anche l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, ha offerto attività dimostrative e iniziative per promuovere l’arte del pizzaiuolo napoletano nel mondo, collegando l’eccellenza italiana con le enormi opportunità del mercato asiatico.

Sial Shanghai ha rappresentato è il contesto ideale per ampliare la portata di Tuttopizza, grazie alla sua visibilità eccezionale: un’opportunità unica per promuovere la pizza in una regione in cui le possibilità di crescita sono enormi; accesso diretto al mercato asiatico: con 1,4 miliardi di abitanti, la Cina rappresenta un mercato promettente per i prodotti occidentali. La pizza, con una penetrazione attuale di solo il 20-30%, è in rapida espansione; un pubblico internazionale: oltre 5.000 espositori e 200.000 visitatori professionali da 75 paesi, perfetto per connettersi con partner strategici; uno spazio dedicato all’innovazione: Tuttopizza Village a Shanghai ha riunito 100 espositori specializzati in ingredienti, attrezzature e prodotti finiti e ha ospitato dimostrazioni di cucina e laboratori didattici, valorizzando la tradizione e l’innovazione del settore.