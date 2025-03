“Tuttopizza World”, fiera contemporanea tra Napoli e Shanghai

La fiera Tuttopizza diventa mondiale: nasce Tuttopizza World grazie alla partnership tra Tuttopizza, Regione Campania, Comexposium e Sial Network-Universal Marketing. La prossima fiera si svolgerà per la prima volta in contemporanea tra Napoli e Shanghai (19-21 maggio 2025). Oggi la presentazione dell’iniziativa nella sede della Regione per un accordo che non vuole essere solo commerciale ma anche, in senso più ampio, di natura culturale. Tuttopizza (promossa da Squisito Eventi), è stato ricordato, è la Fiera internazionale dedicata alla pizza che si svolge annualmente a Napoli e che dal 2016 si rivolge a tutti i professionisti Ho.Re.Ca. e agli operatori. L’evento è giunto alla sua ottava edizione. Con l’accordo a Shanghai, nella medesima location, andrà in scena la collaborazione tra la fiera agroalimentare Sial e Tuttopizza, il Salone internazionale della Pizza. Apertura al pubblico il 19 maggio sia in Italia che in Cina: «un ponte concreto tra Occidente e Oriente nel segno della pizza italiana» è stato detto nell’incontro coordinato da Marianna Ferri. Una partnership che prevede eventi in giro per il mondo a marchio Tuttopizza che si svolgeranno anche all’interno dei padiglioni italiani e delle sezioni agroalimentari di Sial. Contemporaneamente a Napoli, alla fiera Tuttopizza è previsto l’incoming di buyer e saranno ospitate aziende produttrici internazionali. Il mercato mondiale della pizza è in veloce sviluppo e vale 148,6 miliardi di dollari di fatturato (dati 2023). L’Italia tuttavia non è il primo Paese per numero di pizzerie, quindi è molto importante – hanno evidenziato i promotori dell’intesa – valorizzare quest’arte anche al di fuori dei confini nazionali. La pizza italiana sta diventando sempre più popolare anche in Cina. Il Sial China, parte del network globale Sial, è una delle principali fiere internazionali dedicate all’industria alimentare e delle bevande. «Con questo accordo – è stato ancora evidenziato -Tuttopizza diventa a tutti gli effetti la prima fiera presente in Campania una stretta partnership con top player fieristici internazionali, proiettando l’intera filiera in tutto il mondo». «L’arte del pizzaiolo napoletano’ è stata dichiarata patrimonio mondiale immateriale dell’UNESCO nel 2017. Sono entusiasta di questa iniziativa che contribuisce alla crescita della Squisito Eventi e di Tuttopizza e alla diffusione del mestiere del pizzaiolo in giro per il mondo» ha detto Gianluca Pirro, amministratore della Squisito Eventi. «Sin dalla sua nascita, la missione di Tuttopizza è stata quella di creare a Napoli un evento B2B legato al mondo della pizza, che richiami tutti coloro che vogliono scoprire i segreti della pizza perché da Napolie dalla Campania partono le più importanti aziende del settore. Ora la fiera è cresciuta molto travalicando i confini nazionali. Si continua a tenere a Napoli , capitale culturale, morale ed economica della pizza. Nello stesso tempo però, Tuttopizza svilupperà in collaborazione con Regione Campania, Sial e Universal Marketing, eventi nel mondo per valorizzare l’arte, la pizza, e le aziende campane che vogliono esportare i loro prodotti all’estero» ha detto Raffaele Biglietto, direttore e co-ideatore di Tuttopizza. «La pizza racconta, come nessun altro, i sapori e le eccellenze delle produzioni agricole della nostra terra. Questo accordo con il Sial di Parigi rientra nel programma di valorizzazione dell’agroalimentare campano e vedrà la Regione protagonista come partner istituzionale negli eventi Sial Shanghai e Tuttopizza a Napoli . È una grande opportunità per promuovere la pizza, l’arte del pizzaiolo napoletano patrimonio UNESCO e per creare nuove opportunità per le nostre aziende nel mondo della pizza, dando la possibilità a tanti prodotti delle filiere campane di interfacciarsi con una platea internazionale» ha sostenuto Nicola Caputo assessore all’Agricoltura della Regione. «Abbiamo una grande novità per il mercato della pizza italiana, dal momento che abbiamo concordato di collaborare con i nostri amici di Tuttopizza per il primo Tuttopizza fuori Napoli . Le radici della vera pizza napoletana si trovano a Napoli e per questo motivo abbiamo voluto internazionalizzare l’evento. Pertanto, noi ei nostri partner, organizzeremo il prossimo evento durante il Sial Shanghai» ha messo in evidenza Laurent Noel, amministratore delegato Comexposium nella presentazione alla quale hanno partecipato anche Nicolas Trentesaux, direttore generale Comexposium, e Donato Cinelli, presidente di Universal Marketing, agente per l’Italia del Sial Network.