TuttoSposi, Mostra d’Oltremare di Napoli punto d’incontro internazionale per il wedding

Con l’inaugurazione della 33ma edizione di TuttoSposi Mostra d’Oltremare torna ad ospitare una delle principali Fiere Internazionali del wedding, settore che nella sola Campania esprime 2,7 miliardi di fatturato annuo (dati 2019).

“Con TuttoSposi accogliamo ancora una volta un evento che, oltre all’aspetto economico, focalizza l’attenzione anche su temi di forte interesse per le famiglie, quali il benessere, la prevenzione e gli stili di vita – sottolinea Remo Minopoli, presidente di Mostra d’Oltremare Spa –. Ospitare nell’ambito della Fiera anche confronti scientifici di grande rilevanza rafforza il nostro ruolo al servizio della crescita sociale di Napoli e del Mezzogiorno”.

La ripartenza a pieno regime del wedding, uno dei settori più colpiti dalla pandemia, costituisce un’importante prospettiva per tutto il sistema italiano, con trenta diversi segmenti produttivi che rappresentano in media il 10,1% dei PIL delle regioni del Sud.

“Per nove giorni – dice Maria Caputo, consigliere delegato di Mostra d’Oltremare Spa – il polo fieristico diventa fulcro per importanti incontri b2b. Ancora una volta i nostri servizi specializzati supportano un importante evento; stiamo inoltre mettendo a punto una serie di soluzioni innovative, anche sul fronte digitale, per mantenere con istituzioni, organizzatori e imprese un dialogo costruttivo e costante che vada oltre le date dei singoli eventi in presenza”.