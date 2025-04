Tv, 40 anni fa irrompeva “Quelli della notte”: Rai Storia ripropone il programma cult

Una serie storica andata in onda su Rai 2 dal 29 aprile al 14 giugno 1985. È “Quelli della notte”, di Ugo Porcelli e Renzo Arbore, di cui Rai Cultura, a quaranta anni dal debutto, ripropone la prima puntata, in onda domani 27 aprile alle 23.00 su Rai Storia. Per trentadue serate, il ‘salotto’ televisivo di Renzo Arbore ospita una serie di surreali personaggi: da frate Antonino da Scasazza (Nino Frassica) all’arabo Harmand (Andy Luotto), dalla centralinista Simona Marchini alla cugina zitella Marisa Laurito, passando per l’improbabile comunista romagnolo (Maurizio Ferrini). Un programma ‘cult’, diventato un vero e proprio fenomeno di costume.