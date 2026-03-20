Tv, a Roma al via le riprese della serie “Assassin’s Creed”

Roma, 20 mar. (askanews) – Netflix ha annunciato l’inizio delle riprese di “Assassin’s Creed” a Roma. La serie racconterà una storia originale e sarà ambientata nella Roma del 64 d.C. La produzione si svolgerà principalmente a Cinecittà, e amplierà il già esistente set di Roma Antica per restituire l’immersione in quel periodo storico nelle riprese.

“Assassin’s Creed” è un thriller adrenalinico incentrato sulla guerra nell’ombra in corso tra due fazioni segrete, una con l’obiettivo di decidere il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, l’altra determinata a combattere per preservarne il libero arbitrio. La serie segue i suoi personaggi attraverso momenti chiave della Storia nella battaglia per il destino dell’umanità.

Il cast include Lola Petticrew, Toby Wallace, Zachary Hart, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Nabhann Rizwan, Claes Bang, Noomi Rapace, Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi, Sandra Guldberg-Kampp, Youssef Kerkour e Mirren Mack.

Con più di 230 milioni di copie vendute della serie, il franchise di “Assassin’s Creed” è uno dei più venduti nella storia dei videogiochi e ha stabilito uno standard nel settore grazie alla sua narrazione ricca e coinvolgente.