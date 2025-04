Tv, Alessandro Cattelan nuovo giudice di “Italia’s Got Talent”

Roma, 14 apr. (askanews) – Alessandro Cattelan si unirà ai giudici della nuova edizione di Italia’s Got Talent, il talent show di successo prodotto da Fremantle Italia. Lo ha annunciato Disney+, dove arriverà prossimamente in Italia. Il conduttore siederà al tavolo insieme alla cantante Elettra Lamborghini, alla sua seconda edizione, e ai veterani Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l’attore e comico Frank Matano, alla ricerca dei migliori talenti del nostro Paese.

Aurora e Fru dei The Jackal torneranno alla conduzione portando ancora una volta sul palco di Italia’s Got Talent la loro comicità e ironia.

Sono in corso in questi giorni al Teatro Politeama di Catanzaro le registrazioni delle audizioni, dove gli aspiranti concorrenti cercheranno di conquistare il favore dei giudici per provare a ottenere l’agognato “Golden Buzzer”.

Adattato in 75 mercati, è il format di maggior successo al mondo tanto da guadagnarsi il titolo di “World Guinness Record” come “Most Popular Talent/Reality Show”. Creato nel 2006, ha raggiunto complessivamente oltre 1 miliardo di spettatori a livello globale e nel 2023-2024 è andato in onda in 31 paesi con ottimi risultati di ascolto. L’edizione italiana del 2023 è stata il primo Got Talent in Europa a essere disponibile su una piattaforma streaming.

Il talent show di successo Italia’s Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia e arriverà con la nuova stagione prossimamente sulla piattaforma streaming in Italia.