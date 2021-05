Tv: Amazon e Legendary, Ali Wong si unisce al cast di ‘Paper Girls’ (2)

(Adnkronos) – Ali Wong è la sceneggiatrice e protagonista di due stand-up comedy show di successo: Baby Cobra e Hard Knock Wife. Dal 2016, i look che ha indossato nei vari special sono diventati un classico fra i costumi di Halloween, mentre gli show del suo Milk and Money Tour hanno registrato sold out da record. Inoltre, ha interpretato, scritto e prodotto la romantic comedy Always Be My Maybe, ed è autrice del NY Times bestseller Dear Girls. Attualmente presta la voce a “Bertie” nella serie Tuca and Bertie, passata da Netflix ad Adult Swim per la seconda stagione. Recentemente è stato annunciato che sarà nel cast del dramedy BEEF – di cui sarà anche produttrice – con Steven Yeun, Lee Sung Jin e A24.