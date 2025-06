Tv, “Angela Megastar”: arriva il docu-reality sul fenomeno social

Roma, 17 giu. (askanews) – Dal 20 giugno alle 21:30 su Real Time per la prima volta in tv arriva “Angela Megastar – Ci penso io!”, un docu-reality dedicato a uno dei fenomeni che hanno conquistato i social, disponibile anche on demand su Discovery+. Protagonista Angela Lin, la commerciante cinese più famosa d’Italia diventata una star con oltre 370mila followers e 80 milioni di visualizzazioni grazie ai video pubblicati su TikTok in cui mostrava l’attività e il rapporto abituale con le clienti nel suo celebre Megastore, nel quartiere Ostiense di Roma costruito in 40 anni di lavoro.

Angela Megastar, in Italia dal 1984, è membro attivo dell’Associazione delle Donne Cinesi d’Oltremare a Roma, coltiva la sua passione per il canto, la danza e la cura di sé, è una padrona di casa molto attenta e soprattutto è una madre dal pugno di ferro. Al centro dei tre episodi del docu-reality c’è infatti il complicato rapporto tra Angela e suo figlio Alessandro: nato e cresciuto a Roma, ha 30 anni e ha un accento e un cuore romano al 100%, sempre con la battuta pronta, ma con meno voglia di lavorare e più voglia di godersi la vita rispetto alla madre, donna dalla mentalità tradizionale, ancorata prima di tutto al valore del lavoro come mezzo per raggiungere la stabilità economica. Un conflitto madre-figlio che è la perfetta rappresentazione del cambio dei tempi e di un gap culturale che ora proveranno a colmare. Alessandro ormai è grande e Angela, che sogna per lui un matrimonio tradizionale cinese, vuole che prenda in mano le redini dell’azienda, lasciandola così libera di dedicarsi completamente alle sue passioni.

Madre e figlio si ritrovano però uniti nella gestione del loro megastore fronteggiando le esigenze di ogni tipo di clientela, selfie con cui accontentare i fan e iniziative a cui partecipare…. Nulla però che possa fermare la risolutezza di Angela Megastar, che riuscirà a barcamenarsi tra le mille peripezie, grazie alla sua forza e spirito d’iniziativa.

Nel corso dei tre episodi, verrà inoltre esplorata anche la vita della comunità cinese-romana, di cui Angela è un’esponente attivissima. “Angela Megastar” è realizzato da Stand By Me per Warner Bros. Discovery.