Tv, arriva “Amadeus” sulla leggendaria rivalità tra Mozart e Salieri

Roma, 22 dic. (askanews) – La miracolosa ascesa e la leggendaria caduta di uno dei compositori più celebri del XVIII – il ribelle, il virtuoso, la rockstar Wolfgang Amadeus Mozart – nella nuova serie Sky Original in 5 episodi “Amadeus”, dal 23 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now, con la regia di Julian Farino (Giri/Haji – Dovere/Vergogna) e Alice Seabright (Chloe, Sex Education). La serie riadatta, dopo il pluripremiato film di Milos Forman, l’acclamata opera teatrale di Peter Shaffer, qui audacemente trasposta da Joe Barton (Black Doves, Giri/Haji, Progetto Lazarus).

“Amadeus” è una reinterpretazione della leggenda di Mozart (Will Sharpe – Giri/Haji, The White Lotus) e Antonio Salieri, interpretato da Paul Bettany (WandaVision, A Very British Scandal): la storia della maturazione di un genio musicale, e della sua successiva caduta per mano del compositore di corte, follemente geloso e tormentato, nel tentativo di dare un senso alla volontà di Dio. Nel cast anche Gabrielle Creevy (In My Skin, Black Doves) nel ruolo di Constanze Weber, moglie di Mozart.

Quando il venticinquenne Amadeus arriva nella vivace Vienna del Settecento, non più un bambino prodigio e alla ricerca di libertà creativa, il suo mondo si intreccia con due figure cruciali: la futura moglie Constanze Weber, pronta a sostenerlo con ostinata lealtà, e il devotissimo compositore di corte Antonio Salieri. Mentre il genio di Amadeus continua a fiorire nonostante i suoi demoni interiori, una reputazione controversa e lo scetticismo della corte conservatrice, Salieri si sente sempre più tormentato da ciò che appare come un dono divino. Amadeus minaccia tutto ciò che Salieri considera sacro: il suo talento, la sua reputazione e persino la sua fede in Dio. Salieri giura di distruggerlo. Ciò che inizia come una rivalità professionale si trasforma in un’ossessione profonda e personale, destinata a durare trent’anni, culminando in una confessione di omicidio e in un disperato tentativo di legare per sempre il proprio nome all’eredità di Mozart.

Accanto a Will Sharpe, Paul Bettany e Gabrielle Creevey, un grande cast corale: Rory Kinnear (The Diplomat, Skyfall) nel ruolo dell’Imperatore Giuseppe, Lucy Cohu (Becoming Jane) è Cecilia Weber, Jonathan Aris (The Sixth Commandment) interpreta Leopold Mozart, Ényì Okoronkwo (Renegade Nell, Progetto Lazarus) è Da Ponte, Jessica Alexander (La sirenetta) è Katerina, Hugh Sachs (Bridgerton) interpreta Von Strack, Paul Bazely (Such Brave Girls) è Von Swieten, Rupert Vansittart (Il Trono di Spade) è Rosenberg, Anastasia Martin (In From The Cold) interpreta Aloysia Weber, Nancy Farino (Masters of the Air) è Josepha Weber, Olivia-Mai Barrett (Invasion) è Sophie Weber e Viola Prettejohn (The Crown) veste i panni della Principessa Elisabetta, mentre Jyuddah Jaymes (Erano ragazzi in barca, Hijack – Sette ore in alta quota) interpreta Franz Süssmayr.