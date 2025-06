Tv, arriva “Andrea Moda Formula-La Scuderia Più Folle Di Sempre”

Roma, 27 giu. (askanews) – La più incredibile, sgangherata e divertente avventura nella Formula 1 arriva per la prima volta in chiaro: lunedì 30 giugno 2025, alle ore 22.15 su MotorTrend (canale 59 DTT) va in onda il docufilm “Andrea Moda Formula – La scuderia più folle di sempre” per raccontare a oltre 30 anni di distanza il team peggiore di tutti i tempi nella storia del Motorsport, capitanato dall’imprenditore marchigiano di calzature Andrea Sassetti.

Da una fabbrica di scarpe in provincia di Fermo alla ribalta del mondo delle corse, dove il team riuscì a essere competitivo soltanto durante l’epico Gran Premio di Montecarlo del 1992, grazie soprattutto al pilota brasiliano Moreno, fino all’arresto durante il GP del Belgio macchinato da Bernie Ecclestone, stanco delle continue figuracce del team italiano: la parabola breve ma intensa di Andrea Sassetti e della sua scuderia rappresentano il più straordinario e divertente fallimento nella Formula 1, dove ha lasciato un segno indelebile diventando una leggenda per i fan, che la considerano più un piccolo “miracolo motoristico” irripetibile che un esempio negativo dello sport. Uscito poi “pulito” da ogni accusa, Sassetti, fu però il primo e unico arrestato nel paddock nella storia della F1, tanto che la FIA si trovò costretta ad estromettere per decreto la Andrea Moda (anche questo atto emesso per la prima volta) “per aver recato un danno d’immagine alla Formula 1”.

Presentato alla Mostra internazionale del cinema di Venezia e al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, il docufilm, prodotto da Zoofactory in associazione con Dinamo, scritto e diretto da Massimiliano Sbrolla, Cristiano Coini e Giordano Viozzi, in 2 ore e 15 minuti è ricco di retroscena mai svelati, materiale archivistico video e fotografico inedito e più di 30 testimonianze, oltre a quella del fondatore: dai piloti Nigel Mansell, Ivan Capelli, Alex Caffi, Enrico Bertaggia, Antonio Tamburini, Perry McCarthy e Roberto “Pupo” Moreno al Presidente e CEO della Formula One Group Stefano Domenicali, all’ingegnere Ferrari Nebojsa Borkovic, passando per i giornalisti e inviati Franco Panariti (che ha curato la supervisione giornalistica del docufilm), Carlo Cavicchi e Pino Casamassima, fino al fashion designer dell’Andrea Moda Group Mario Cesetti e ai tecnici e collaboratori del team Andrea Moda Formula.

Video inediti, 200 foto, 1.500 km percorsi dalla troupe, 4 anni di produzione, per raccontare una vicenda che ha sconvolto il patinato circus della F1 ma che è anche uno spaccato inedito della società e dello sport di quei tempi. La Andrea Moda Formula, ultima scuderia nata dal nulla a poter accedere a quel roboante mondo, è una storia di sogni e speranze che viene dalla provincia, dove meccanici di paese si uniscono a professionisti del paddock per dare vita a un “Frankenstein” su 4 ruote improvvisato, con pezzi assemblati da vari veicoli, e con un “palmares” che vanta decine di qualificazioni mancate, motori esplosi, piloti in fuga dai box. “Andrea Moda Formula – La scuderia più folle di sempre” – (135′) è prodotto da Zoofactory in associazione con Dinamo. Scritto e diretto da Massimiliano Sbrolla, Cristiano Coini e Giordano Viozzi.