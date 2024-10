Tv: arriva fiction dedicata a Don Antonio Loffredo, ciak a Napoli

Al Rione Sanità a Napoli sono iniziate le riprese della serie di Luca Miniero dal titolo provvisorio ‘Come un padre’, una coproduzione Rai Fiction-Mad Entertainment, liberamente tratta dal libro ‘Noi del Rione Sanità’ di Antonio Loffredo. Carmine Recano – uno dei protagonisti della serie di successo ‘Mare Fuori’ – interpreta Don Giuseppe Santoro, un parroco la cui figura è ispirata proprio a Don Antonio Loffredo. Il popoloso quartiere della Sanità, povero e degradato fino a pochi anni veniva evitato dagli stessi napoletani. Un tempo ritenuto inaccessibile e conosciuto solo per la violenza e la criminalità, è oggi meta di turismo italiano e internazionale, con i suoi palazzi e luoghi antichi, i suoi ristoranti e pasticcerie, diventati famosi in tutto il mondo. Il merito è di Don Antonio, un prete illuminato che ha realizzato il ‘Miracolo del Rione Sanità’, trasformandolo in un luogo dove vivere e lavorare è possibile. Nel 2006 don Antonio, alla guida di un gruppo di sei giovani volontari nati e cresciuti alla Sanità, fonda una cooperativa sociale per riqualificare spazi abbandonati e dare una concreta opportunità di lavoro nel campo dell’arte, dello sport e della cultura, come alternativa al nulla o all’illegalità. Oggi sono centinaia i giovani che lavorano legalmente alla Sanità, dove le luci sono accese anche fino a notte inoltrata, ed è meta di migliaia di turisti. La serie racconta lo sguardo inedito di questo prete visionario, imprenditore salva anime, che ha cambiato il futuro di bambini e ragazzi, finsegnando loro il potere salvifico della bellezza e dell’arte, anche come fonte di economia virtuosa. Scritta da Salvatore Basile, Angelo Petrella, Benedetta Gargano, ‘Come un padre’, oltre a Carmine Recano, vede nel cast Nicole Grimaudo, Bianca Nappi, Vincenzo Nemolato, Tony Laudadio, Chiara Celotto, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli, Giampiero De Concilio e Rocco Guarino