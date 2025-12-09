Tv, arriva il musical animato “Eglefino”, l’eroe di Laura Carusino

Roma, 9 dic. (askanews) – Eglefino, personaggio simbolo di diversità e unicità frutto dell’immaginazione di Laura Carusino ed “eroe anticonvenzionale”, dai libri prende ora voce e forma tridimensionale arrivando per la prima volta in tv martedì 16 dicembre 2025, alle ore 20.20, su Rai Yoyo e su RaiPlay: a metà tra comedy e musical, “Eglefino” è un film d’animazione inclusivo di 30 minuti circa, realizzato con alti standard qualitativi audio e video, per una piccola favola rivolta nel periodo natalizio a tutti i bambini e le loro famiglie.

Tratto dal libro “Eglefino, sei speciale!” del volto di “Hello Yoyo” Laura Carusino (Piemme, 2023) e illustrato da Erika de Pieri, il film è prodotto da Enanimation in collaborazione con Rai Kids, con il supporto del Ministero della Cultura, con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 – Bando Piemonte Film TV Fund (2024) e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, e vede alla regia e alla scrittura Lisa Arioli, che proprio con Enanimation ha firmato successi d’animazione pluripremiati anche all’estero come “Nina e Olga” e “Il Cercasuoni”.

Accanto alla storyline, che affronta con semplicità e immediatezza i temi della diversità, dell’appartenenza e della ricerca della propria voce e del proprio posto nel mondo, grande importanza è stata data all’aspetto tecnico, con un lungo processo di produzione che ha visto coinvolti 150 artisti tutti italiani, per unire un’animazione 2D tradizionale paperless a una CGI tridimensionale d’alto livello, così come all’aspetto musicale, con tante irresistibili canzoni originali firmate da Marco Carusino, artista e musicista che vanta molte collaborazioni (Morgan, Mauro Ermanno Giovanardi, Gianna Nannini…), e che verranno pubblicate su una playlist dedicata su Spotify a inizio 2026. I doppiatori sono Arianna Craviotto (influencer di spicco e conduttrice del programma “On Ari” su Rai Gulp), Paolo Carenzo (voce di Dodò dell’Albero Azzurro), Lorenzo Scuda degli Oblivion.

“Eglefino” sarà proiettato in anteprima alla 26esima edizione del Sotto18+ Film Festival di Torino, sabato 13 dicembre alle ore 16 presso il Cinema Massimo 1, alla presenza di Laura Carusino, Lisa Arioli e la produttrice di Enanimation Federica Maggio.

“Eglefino lo sento quasi come un figlio – ha affermato Laura Carusino – la sua unicità e la sua diversità sono proprio la sua forza e il suo plus. Questo film parla di inclusività, non ha una necessaria identificazione di gender, e va oltre tutti gli stereotipi, perché scava dentro le nostre emozioni. È un contenuto globale, chi per una volta nella vita non si è sentito un po’ Eglefino, alla ricerca di se stesso, della propria storia e del proprio posto nel mondo?”.

Per Eglefino, il Mondo delle Fiabe era casa. Tuttavia, tra tutti i suoi abitanti, era l’unico a non avere un ruolo prestabilito in alcuna storia. Così, ogni mattina, Eglefino si avventurava alla ricerca della sua parte, finendo per seminare il caos in ogni racconto in cui tentava di inserirsi. Animato dal desiderio di trovare il suo vero posto, Eglefino intraprese un viaggio con la sua fedele amica, la gufetta J-Hoo, nella speranza di scoprire dove finalmente si sarebbe sentito a suo agio. Un giorno, un atterraggio imprevisto su un vivace pianeta alieno portò una sorprendente scoperta: creature identiche a lui, che gustavano i suoi stessi cibi e vivevano in case simili alla sua! Finalmente, Eglefino credette di aver trovato la sua gente: i Boganiani! Ma il capo dei Boganianinon condivideva il suo entusiasmo, soprattutto a causa della passione di Eglefino per il canto e il ballo del cha-cha-cha. I Boganiani, infatti, conoscevano e apprezzavano solo il boogie-woogie. Ancora una volta, Eglefino si ritrovò ad essere l’elemento discordante. Neppure su Boogania era riuscito a trovare il suo posto nel mondo. Ma Piccolo Boogie, un giovane e curioso booganiano, fece amicizia con Eglefino. Insieme, trovarono un modo per unire i loro diversi stili di ballo, creando una nuova ed entusiasmante danza: il Boogie-Cha-Cha. Tornando nel luogo dove risiede il suo cuore, il Mondo delle Fiabe, Eglefino canta e balla il nuovo Boogie-Cha-Cha. Forse non ha trovato un posto a cui appartiene veramente, ma ha scoperto una nuova canzone e un nuovo ballo, che sono proprio come Eglefino stesso – in parte Mondo delle Fiabe, in parte Booganiano!

La nuova canzone e il nuovo ballo prendono piede e presto, l’intero Mondo delle Fiabe canta e balla il Boogie-Cha-Cha, una canzone che celebra l’essere unico nel suo essere diverso di Eglefino – una canzone che si rivela anche il segreto per spezzare finalmente un terribile incantesimo nel Mondo delle Fiabe, liberando una Principessa che era stata trasformata in pietra da un’antica maledizione. Eglefino ha finalmente trovato la sua fiaba, la ricompensa per il suo coraggio nello scoprire e accettare se stesso per quello che è. Il luogo a cui appartiene veramente è nel suo stesso cuore, dove ora è felice di essere il suo unico e speciale sé. Ed Eglefino e la Principessa vissero felici e contenti… in amicizia.