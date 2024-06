Tv, arriva il nuovo digitale terrestre: ecco cosa sapere in vista del passaggio al Dvb-t2

Dal prossimo 28 agosto la Rai dovrà trasmettere alcuni canali con un nuovo standard (Dvb-t2), un primo passo verso il nuovo sistema trasmissivo del digitale terrestre. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità trasmissiva e aumentare il numero dei canali disponibili. Nel corso dei prossimi mesi tutti i canali del digitale terrestre dovranno essere trasmessi con questo nuovo sistema, anche se al momento non è stata definita la data per il passaggio completo. Il telespettatore, come prima cosa, dovrà però capire se il proprio televisore è in grado di ricevere il nuovo sistema trasmissivo. Per stabilire se saremo in grado di continuare a vedere la programmazione televisiva con il standard, basterà fare una semplice operazione: sintonizzarsi sul canale 558 del digitale terrestre, dove viene trasmesso Rai sport, se il canale è visibile vuol dire che il proprio apparecchio è già pronto per ricevere il nuovo segnale; altrimenti bisognerà acquistare un decoder o cambiare televisore. Contemporaneamente, però, in molte parti d’Italia c’è chi non riesce a vedere neanche il “vecchio” digitale terrestre. Stiamo parlando delle comunità montane, di molte zone costiere e delle isole. Zone che non possono certo sperare di sopperire al problema delle “vecchie antenne” con la banda larga. Sia in vista dei futuri cambiamenti, sia per chi vive in aree più disagiate, la vera soluzione è quella di dotarsi di una parabola e vedere la tv sulla piattaforma satellitare gratuita di tivùsat. Questi telespettatori non dovranno cambiare nulla e potranno continuare a ricevere oltre 130 canali, inclusi tutti i principali operatori italiani (Rai, Mediaset, La7), con una qualità che la televisione terrestre non è in grado di offrire: dall’altissima definizione fino al 4K. Un’altissima definizione che si potrà apprezzare quest’estate in occasione degli Europei di calcio. Per l’installazione basta una parabola, un decoder (o una Cam) e una smart card. Il tutto senza alcun canone mensile aggiuntivo e senza doversi preoccupare di eventuali nuovi switch off.