Tv, arriva la quarta stagione della pluripremiata serie “The Bear”

Roma, 25 giu. (askanews) – Arriva la quarta stagione di “The Bear”; la serie FX di successo premiata agli Emmy Award, debutterà in Italia domani, 26 giugno, in esclusiva su Disney+, con tutti i 10 episodi disponibili al lancio.

La nuova stagione seguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre vanno avanti con determinazione, decisi non solo a sopravvivere, ma anche a portare il “The Bear” a un livello superiore. Con nuove sfide dietro ogni angolo, il team dovrà adattarsi, reagire e superare gli ostacoli. In questa stagione, cercare l’eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto.

La serie è interpretata anche da Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón – Zayas e Matty Matheson, con Oliver Platt e Molly Gordon in ruoli ricorrenti.

“The Bear” è stata creata da Christopher Storer, che è l’executive producer insieme a Josh Senior, Joanna Calo, Cooper Wehde, Tyson Bidner, Matty Matheson, Hiro Murai e Rene Gube. Courtney Storer è la co-executive producer e la culinary producer. La serie è stata nominata programma televisivo AFI dell’anno per ognuna delle prime tre stagioni; ha vinto 11 Emmy Award per la sua seconda stagione, il numero più alto di vittorie in un solo anno per una serie comedy.

La serie ha inoltre ottenuto nomination e/o vittorie ai Golden Globe Award, agli Screen Actors Guild Award, ai Peabody Award, ai Critics Choice Award, agli Writers Guild Award, ai Directo rs Guild Award, ai Producer Guild Award, ai NAACP Image Award, agli Independent Spirit Award, ai MPSE Golden Reel Award, ai CAS Award, agli ACE Eddie Award e ai TCA Award, solo per citarne alcuni.