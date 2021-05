Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Dopo il grande successo di pubblico e critica anche nelle sale italiane da poco riaperte, arriva in prima visione su Sky Cinema Due dal 5 maggio alle 21.15, in streaming su Now e disponibile on demand ‘Minari’ di Lee Isaac Chung, vincitore dell’Oscar per la miglior Attrice Non Protagonista a Yuh-Jung Youn, prima coreana ad ottenere la tanto ambita statuetta.