Tv, arriva The Real Housewives di Roma tra feste, circoli e attici

Roma, 22 apr. (askanews) – Dopo il successo internazionale del franchise di NBCUniversal e dell’edizione ambientata nell’upper class partenopea, arriva dal 24 aprile con i primi due episodi in anteprima streaming su discovery+ e su Real Time da mercoledì primo maggio, con il doppio appuntamento e premiere alle 21:20, “The Real Housewives di Roma” con il racconto della disinibita quotidianità di sei carismatiche casalinghe romane protagoniste della vita sociale e culturale della capitale, tra feste negli attici del centro storico, amicizie e rivalità negli esclusivi circoli sportivi sulle rive del Tevere e ospiti di sangue blu di griffatissimi vernissage.

Le sei facoltose protagoniste del docu-reality pronte a spalancare le porte delle loro splendide abitazioni sono Teresa Bolognese, travolgente, esigente ed amante di outfit griffatissimi e colorati, abbinati al collare del suo amato volpino che ringhia quando chiunque non degno delle sue attenzioni entra nel suo attico al centro di Roma in Via del Babuino. Anadela Serra Visconti di origine nobile è un medico estetico molto quotato e non c’è vip a Roma che non si fidi dei suoi preziosi ritocchini. Nicoletta Ricca Benedettini vive tra Cortina d’inverno, la Sardegna in estate e nei restanti mesi a Roma nei pressi di Piazza di Spagna. Ora in pensione dopo essere stata una tra i più importanti manager finanziari degli anni 80 e 90 Nicoletta si diverte ad andare a teatro, ascoltare musica pop in mezzo al suo salotto pieno di opere d’arte. La “ceciona upper class” per antonomasia e molto attiva sui social è invece Flora Pellino. Mamma di Ascanio di 13 anni e India di 7 e moglie di Germano con cui si è sposata, a sorpresa, alle Maldive. La Contessa Camilla Ancilotto, artista di fama internazionale di origine scandinava, è una vera romana doc che impartisce ordini e consigli ai suoi assistenti mentre cerca di organizzare una sua mostra personale. Quando a Roma tramonta il sole e si vuole vivere una serata di divertimento sicuro, Vanessa Ciampa è una garanzia, la più affascinante ed esclusiva pr di Roma. Vanessa è anche una mamma dal fisico scultoreo che frequenta uno dei più esclusivi circoli sportivi che si affacciano su Lungotevere. Le loro vite così completamente fuori dal comune, raccontano una città ricca di feste esclusive, lusso sfrenato e barche da sogno.