Tv, arriva “Zelig 30”, nella prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo

Roma, 9 gen. (askanews) – Trent’anni di “Zelig”. Il comic show più longevo della televisione italiana, firmato Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, festeggia l’anniversario con l’evento speciale “Zelig 30”. Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio, in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Sul palco super star della comicità italiana, tra cui nella sola prima puntata Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona. Insieme a loro, dallo Studio 20 di Cologno Monzese, altri grandi comici i cui nomi sono indissolubilmente legati a Zelig, che ruoteranno nel corso delle puntate, tra cui Max Angioni, Enrico Bertolino, il duo Manera e Penoni, Marco Della Noce, Paolo Labati, i Senso D’Oppio, Marta e Gianluca, Francesco Migliazza, Virgigno Peppe Iodice e Samaritani.

Le orchestre e i musicisti che hanno contribuito a fare la storia di Zelig, Roy Paci e gli Aretuska, e nelle altre puntate Elio e le Storie Tese e Paolo Jannacci band – si alterneranno sul palco di settimana in settimana, interpretando le sigle storiche delle diverse edizioni del programma, coinvolgendo gli stessi conduttori e proponendo interventi musicali inusuali. Protagonisti musicali saranno anche i conduttori in mini musical di tre minuti ideati da Rocco Tanica, veri e propri momenti cult.

“Zelig 30” porta in scena una storia unica nella televisione italiana, lunga tre decenni e premiata nel tempo con 4 Telegatti e 4 Oscar t’. Nato nel 1996 con il debutto in seconda serata su Italia 1 di “Buon compleanno Zelig” un doppio appuntamento che celebrava a sua volta i 10 anni di attività del locale-cabaret milanese sorto nel 1986 in viale Monza 140, il programma è diventato negli anni molto più di uno show comico: in questi 30 anni, è stato, infatti, un laboratorio permanente di idee, un luogo di sperimentazione, una straordinaria fucina di talenti che hanno poi segnato la storia della comicità e dello spettacolo teatrale, televisivo e cinematografico italiano degli ultimi trent’anni.